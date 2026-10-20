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У Києві лунають вибухи, працює ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві лунають вибухи, працює ППО
Збиття ворожих дронів, архівне фото
фото: glavcom.ua

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 12:47

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У середмісті столиці працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком»/

Повітряну тривогу в місті було оголошено о 12:47. Це вже дев'ята повітряна загроза для мешканців столиці від початку доби. 

Міська влада та правоохоронці закликають киян та гостей міста залишатися в укриттях до оголошення про відбій тривоги й суворо дотримуватися правил інформаційної тиші – не фіксувати та не поширювати в мережі відео роботи систем ППО. 

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння російського безпілотника поблизу автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали. П'ятьох поранених госпіталізували. 

Також внаслідок падіння російського безпілотника на Одеській трасі під Києвом вранці 20 жовтня пошкоджень зазнав пасажирський автобус. Водій транспортного засобу загинув від смертельного поранення. 

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Теги: Київ обстріл дрон

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