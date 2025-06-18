Євро-2025 (U-21): України програла Нідерландам

Молодіжна збірна України завершила виступ на Євро-2025

Сьогодні, 18 червня, у Словаччині молодіжна збірна України провела свій третій матч на Євро-2025 (U-21) – проти збірної Нідерландів. У третьому турі «синьо-жовті» зазнали поразки з рахунком 2:0 та не пройшли у плейоф турніру. Про це повідомляє «Главком».

Молодіжна збірна України U21 уже вчетверте в історії виступає у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу. Свій старт на Євро-2025 українці розпочали з поразки від Данії з рахунком 2:3. У другому турі «синьо-жовті» здобули перемогу над Фінляндією U21 з рахунком 2:0, що дозволило команді зберегти шанси на вихід до плей-оф турніру.

Молодіжна збірна України поступилася Нідерландам, фінішувала третьою у групі D і завершила виступ на Євро-2025.

Як повідомлялося, Молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 0:2.

Нагадаємо, 12 червня у словацькому місті Пряшів на «Татран Арена» молодіжна збірна України матчем проти Данії розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2025.