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США перемогли Швецію та вперше за 65 років вийшли у фінал чемпіонату світу з хокею

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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США перемогли Швецію та вперше за 65 років вийшли у фінал чемпіонату світу з хокею
Збірна США дванадцятий раз у своїй історії вийшла у фінал чемпіонату світу
фото: Reuters

Фінал чемпіонату світу з хокею пройде у неділю, 25 травня

Хокеїсти збірної США стали фіналістами чемпіонату світу-2025, обігравши у 1/2 фіналу Швецію. Про це повідомляє «Главком».

Півфінальна зустріч, що відбулася сьогодні, 24 травня, у Стокгольмі, завершилася з рахунком 6:2 на користь американців

Збірна США дванадцятий раз у своїй історії вийшла у фінал чемпіонату світу та вперше з 1960 року (тоді турнір проходив у рамках Олімпійських ігор).

Чемпіонат світу з хокею. Півфінал

США – Швеція 5:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Збірна США двічі в історії вигравала чемпіонати світу з хокею: у 1960 та 1933 роках. Також на рахунку американців дев'ять срібних та дев'ять бронзових нагород.

Фінал і матч за третє місце пройдуть у неділю, 25 травня.

Як повідомлялося, визначилися всі учасники півфіналу Кубка Стенлі.

У фіналі Східної конференції «Флорида» зіграє з «Кароліною Харрікейнз». У фіналу Заходу зустрінуться «Даллас Старз» і «Едмонтон Ойлерз».

Нагадаємо, на 58-му році життя померла видатна американська хокеїстка Ліза Браун-Міллер

Під час історичної Олімпіади в Нагано-1998, де жіночий хокей вперше був включений до програми Ігор, Ліза виступала в складі американської збірної вже перебуваючи вагітною. Однак, спортсменка тоді ще не знала, що незабаром має стати мамою. Свою першу дитину (сина Алекса) вона народила у серпні 1998 року.

У підсумку, саме збірна США здобула перше історичне золото Олімпіади.

Браун-Міллер була однією з трьох американок, які грали як на першому чемпіонаті світу з хокею серед жінок у 1990 році, так і на першому жіночому олімпійському турнірі з хокею в 1998 році.

«Ми (золоті медалісти 1998 року) були піонерами, але ми насправді цього не усвідомлювали», – сказала Браун-Міллер у 2010 році про той історичний успіх

Окрім олімпійського золота, Браун-Міллер чотири рази виборювала срібло на чемпіонатах світу.

Загалом у національній команді США вона провела 30 офіційних матчів, у яких закинула 13 шайб і віддала 25 результативних передач.

Після завершення ігрової кар’єри Ліза працювала хокейною коментаторкою та тренеркою – очолювала жіночу команду Прінстонського університету.

Теги: хокей

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