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Збірна України з баскетболу дізналась потенційних суперників у кваліфікації чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу дізналась потенційних суперників у кваліфікації чемпіонату світу
Збірна України має ще пройти до основного етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027
фото: FIBA

В європейській кваліфікації до чемпіонату світу участь візьмуть 32 команди

У вівторок, 13 травня, в Досі відбулось жеребкування кваліфікації на чемпіонат світу з баскетболу 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Світова першість пройде в Катарі – це буде перший в історії чемпіонат світу, який пройде у регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Кваліфікація пройде з листопада 2025 по березень 2027 року.

В європейській кваліфікації участь візьмуть 32 команди. Учасники цієї стадії, були розподілені по 8 кошиках на основі світового рейтингу ФІБА серед чоловіків. Команди з кошиків 1, 4, 5 та 8 потрапили до груп A, C, E та G. Кошики 2, 3, 6 та 7 потрапили до груп B, D, F та H.

Збірна України має ще пройти до основного етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 – у серпні підопічні Айнарса Багатскіса у другому раунді пре-кваліфікації зіграють у групі А зі Словаччиною та Швейцарією.

В разі перемоги в групі А пре-кваліфікації на ЧС-2027 чоловіча національна збірна України зіграє в першому раунді відбору у групі А з Іспанією, Грузією та другою командою пре-кваліфікаційної групи D (Данія, Норвегія, Хорватія).

Якщо українці в групі А пре-кваліфікації на ЧС-2027 займуть друге місце, то в першому раунді основного раунду кваліфікації зіграють у групі С з Сербією, Туреччиною та Боснією і Герцеговиною.

По три кращі команди з кожної групи А-Н вийдуть до другого раунду кваліфікації та складуть групи I, J, K та L. На чемпіонат світу вийдуть по три кращі команди з кожної з чотирьох груп.

Нагадаємо, «Валенсія» здобула третій поспіль титул чемпіонок Іспанії, обігравши на виїзді «Сарагосу» 71:63 і вигравши фінальну серію з рахунком 2:0.

Капітан жіночої збірної України і один з лідерів «Валенсії» Аліна Ягупова у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Аліни Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також в минулому році вона вигравала Кубок Іспанії.

В цьому сезоні Ягупова зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

В Євролізі «Валенсія» зайняла четверте місце. Там у Ягупової 15 матчів, в яких вона набирала 11.1 очка, 3.5 підбирання, 3.5 передачі за 29.6 хвилин в середньому на майданчику.

Теги: баскетбол

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