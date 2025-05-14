Євроліга прокоментувала загибель 17-річного баскетболіста

Лоренцо Рену помер від травм на місці ДТП

Баскетболіст загинув внаслідок ДТП

Євроліга висловила співчуття у зв'язку із загибеллю 17-річного баскетболіста «Монако-3» Лоренцо Рену. Про це повідомляє «Главком».

Баскетболіст загинув внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася з командою.

«Баскетбольна Євроліга глибоко засмучена смертю Лоренцо Рену. Висловлюємо щирі співчуття його сім'ї, друзям та всім найближчим йому людям. Наші думки зараз із ними. Нехай Лоренцо спочиває зі світом», – йдеться у дописі Євроліги.

Раніше повідомлялося, що аварія сталася вранці 11 травня на автостраді A8 недалеко від Ле-Канне-де-Мор (Франція), коли мікроавтобус із командою «Монако-3» повертався з виїзного матчу з «Терес Фройдес».

Молодий гравець помер від травм на місці ДТП.

Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.

За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.

Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.

Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.

Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.