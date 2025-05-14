Євроліга прокоментувала загибель 17-річного баскетболіста
Баскетболіст загинув внаслідок ДТП
Євроліга висловила співчуття у зв'язку із загибеллю 17-річного баскетболіста «Монако-3» Лоренцо Рену. Про це повідомляє «Главком».
Баскетболіст загинув внаслідок серйозної дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася з командою.
«Баскетбольна Євроліга глибоко засмучена смертю Лоренцо Рену. Висловлюємо щирі співчуття його сім'ї, друзям та всім найближчим йому людям. Наші думки зараз із ними. Нехай Лоренцо спочиває зі світом», – йдеться у дописі Євроліги.
Раніше повідомлялося, що аварія сталася вранці 11 травня на автостраді A8 недалеко від Ле-Канне-де-Мор (Франція), коли мікроавтобус із командою «Монако-3» повертався з виїзного матчу з «Терес Фройдес».
Молодий гравець помер від травм на місці ДТП.
Як повідомлялося, пішов із життя колишній форвард збірної Латвії з футболу 48-річний Андрій Прохоренков.
За даними латвійських ЗМІ, наприкінці 2024 року у Прохоренкова виявили злоякісну пухлину.
Прохоренков дебютував у збірній Латвії у 2002 році у матчі проти Польщі, і в наступні роки став регулярним гравцем основного складу. До 2007 року він провів за національну збірну 32 матчі та забив чотири голи.
Прохоренков брав участь у Євро-2004 у складі збірної Латвії з футболу. На тому турнірі він провів усі три матчі та зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, кіберспортивний клуб Fnatic повідомив про смерть легендарного польського кіберспортсмена Мачея «Shushei» Ратушняка – переможця першого чемпіонату світу з League of Legends, який відбувся у червні 2011 року.
Ратушняку було 36 років. Причина його смерті не повідомляється.
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