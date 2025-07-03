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Визначилися суперники українських клубів в основному раунді Ліги чемпіонів із футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначилися суперники українських клубів в основному раунді Ліги чемпіонів із футзалу
Група 8: «ХІТ», «Аврора», переможець групи С, переможець групи А

Волею жереба обидві українські команди потрапили до групи 8

Сьогодні, 3 липня, відбулося жеребкування попереднього та основного раундів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу сезону-2025/2026. Своїх суперників дізналися й українські представники, київські клуби «ХІТ» та «Аврора», повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Формат турніру передбачає два етапи – попередній (26-31 серпня) та основний (28 жовтня – 2 листопада) раунди. Завдяки високим позиціям України в рейтингу футзальних збірних обидва клуби стартують одразу з основного раунду. «ХІТ» бере участь у Шляху B з першого кошика, а «Аврора» – також у Шляху B, але з другого кошика.

Основний раунд Шляху B складається з восьми переможців груп попереднього раунду, а також команд, що посіли місця з 12-го по 15-те і з 20-го по 23-тє в клубному рейтингу УЄФА. Загалом 16 команд формують чотири групи, які змагаються у форматі мінітурнірів, що проходять в одній країні. Переможці кожної групи виходять до 1/8 фіналу.

Волею жереба обидві українські команди потрапили до групи 8. Їхніми суперниками стануть переможець групи C попереднього раунду (серед учасників – «Врхніка» зі Словенії, «Бурос» зі Швеції, «Таллінн» з Естонії та «Вангйолю» з Туреччини), а також переможець групи А попереднього раунду (де змагатимуться «Єреван Футзал» із Вірменії, «Форца» з Північної Македонії, «Енкамп» з Андорри та «Мурата» із Сан-Марино).

Група 8: «ХІТ», «Аврора», переможець групи С, переможець групи А.

Ліга чемпіонів-2025/2026 із футзалу

Попередній раунд

Мінітурніри: 26-31 серпня.

Основний раунд

Мінітурніри: 28 жовтня – 2 листопада.

Жеребкування плей-оф (1/8 фіналу та далі)

6 листопада

1/8 фіналу

Перші матчі: 24 листопада.
Матчі-відповіді: 5 грудня.

1/4 фіналу

Перші матчі: 23 лютого 2026 року.
Матчі-відповіді: 6 березня 2026 року.

Фінальний турнір (фінал чотирьох)

Півфінали: 7-го або 8 травня 2026 року.

Фінал та матч за 3-тє місце: 9-го або 10 травня 2026 року.

Нагадаємо, визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

  • «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
  • «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
  • «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: футзал

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