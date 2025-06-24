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Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу поступилася в першому матчі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу поступилася в першому матчі
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи

Підопічні Ігоря Москвичова зустрічалися з португальцями

Сьогодні, 24 червня, юнацька збірна України U-19 із футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-19) стартувала на міжнародному турнірі Futsal Week Summer Cup. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходять у хорватському Поречі. У товариському турнірі беруть участь дев'ять європейських юнацьких футзальних збірних, розділених на три групи по три команди в кожній. Наша команда виступає у групі А зі Словенією і Португалією. 

Сьогодні підопічні Ігоря Москвичова зустрілися з португальцями, які є нашими суперниками у квартеті А на Євро-2025 (U-19). Перший тайм залишився за піренейцями, які володіли ініціативою і діяли гостріше. В результаті у ворота синьо-жовтих, зусиллями Родрігеса і Моуріньї, влетіло два м'ячі. 

Після перерви ситуація не змінилася. Португальці ще двічі засмутили нашого голкіпера – відзначилися Чуда та знову Родрігес. Отже, 0:4 – поразка збірної України. 

Futsal Week Summer Cup. Перший етап. Група А

Португалія – Україна – 4:0 (2:0)

Голи: Родрігес (8, 29), Моурінья (12), Чуда (23).

  • 25.06. Словенія – Португалія. 12:00
  • 26.06. Україна – Словенія. 12:00

В залежності від підсумкової позиції у групі, команда Ігоря Москвичова продовжить боротьбу за 1-3, 4-6 чи 7-9 місця. Поєдинки другого етапу заплановано на 27-ме, 28-ме та 29 червня. 

Група В: Молдова, Іспанія, Чехія.

Група С: Нідерланди, Італія, Польща.

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). 

Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи. Євро-2025 проходитиме з 28 вересня до 5 жовтня в Кишиневі на «Кишинів-Арені».

Теги: футзал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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