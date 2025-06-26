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Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Futsal Week Summer Cup: юнацька збірна України із футзалу здобула першу перемогу
Україна у другому раунді турніру змагатиметься за 4-6 місце

Збірна України посіла друге місце у своїй групі

Сьогодні юнацька збірна України U-19 з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2025 (U-19) провела другий матч на міжнародному турнірі Futsal Week Summer Cup, що проходить у хорватському Поречі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У змаганнях беруть участь дев’ять європейських юнацьких футзальних збірних, розділених на три групи по три команди. Після стартової поразки від португальців (0:4), підопічні Ігоря Москвичова сьогодні здобули перемогу над Словенією.

Синьо-жовті вже на початку матчу відзначилися двома швидкими голами, а ближче до перерви провели ще дві результативні атаки: спочатку реалізували вихід сам на сам, а згодом відзначилися після розіграшу кутового. 4:0 – підсумок першого тайму.

На початку другого тайму команди обмінялися голами: словенці забили після розіграшу кутового, а українці відповіли результативним аутом. Згодом суперники перейшли на гру з п’ятьма польовими гравцями й впродовж двох хвилин забили двічі. А на 38-й хвилині, також граючи з п'ятим польовим, скоротили рахунок до мінімуму – 5:4. Цей результат зберігся до фінального свистка.

Збірна України посіла друге місце у своїй групі та у другому раунді турніру змагатиметься за 4–6 місця з командами, що також стали другими у своїх групах. Поєдинки другого етапу заплановано на 27-ме, 28-ме та 29 червня. 

Futsal Week Summer Cup. Перший етап. Група А

Україна – Словенія – 5:4 (4:0)

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026, в якому взяв участь чинний володар Кубка України – донецький «Шахтар». 

Згідно з результатами жеребкування в разі подолання першого кваліфікаційного раунду гірники зіграють проти турецького «Бешикташу».

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Теги: футзал

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