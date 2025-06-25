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Ліга чемпіонів із футзалу: коли пройде жеребкування стартових раундів турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліга чемпіонів із футзалу: коли пройде жеребкування стартових раундів турніру
Відтепер формат турніру передбачає проведення нових етапів
фото: uefa.com

Чвертьфінали у Лізі чемпіонів із футзалу проходитимуть у двоматчевих протистояннях

Сезон-2025/2026 у Лізі чемпіонів із футзалу розпочнеться 3 липня із жеребкування попереднього та основного раундів. В останньому виступатимуть два представники України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Нагадаємо, відтепер формат турніру передбачає проведення нових етапів. Із сезону-2025/2026 елітний раунд із 16 командами буде скасовано, і замість нього з'явиться система матчів плей-оф, як у великому футболі.

Тепер зіграти на домашньому стадіоні зможуть не лише господарі чотирьох мінітурнірів, а й кожна із 16 команд. Раунди 1/8-ї та 1/4 фіналу складатимуться з двох матчів – удома та у гостях. Фінальний турнір, як і раніше, проводитиметься у форматі «фіналу чотирьох».

Новий формат

Учасники (без змін)

Як і в попередньому форматі, кожна національна асоціація матиме право брати участь у змаганнях, заявляючи один клуб плюс можливого переможця турніру. Три асоціації, що мають найвищі місця в рейтингу національних збірних УЄФА з футзалу станом на кінець квітня попереднього року, отримають право заявити другу команду. Якщо переможець турніру – це команда однієї з трьох провідних національних асоціацій, тоді асоціація, яка посідає четверте місце, теж матиме право заявити другого учасника.

У сезоні-2025/2026 буде братися до уваги рейтинг національних асоціацій станом на квітень 2024 року. Португалія, Іспанія, Казахстан та Україна матимуть право заявити по дві команди.

Чемпіон та команди, які посідають місця з 1-го по 11-те та із 16-го по 19-те в рейтингу коефіцієнтів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, беруть участь у змаганнях Шляху А основного раунду. Усі інші команди беруть участь у змаганнях у попередньому раунді або у Шляху B основного раунду.

Попередній раунд (26-31 серпня)

У цьому раунді візьмуть участь команди з найнижчим рейтингом УЄФА. Вони розбиваються на групи по чотири та, залежно від кількості клубів у раунді, по три команди. При цьому матчі у групах проходять як мінітурніри в одній країні. Переможці груп (і, можливо, команди, що посядуть другі місця) переходять до Шляху B основного раунду.

Основний раунд (28 жовтня-2 листопада)

Шлях А

До цього шляху залучені чинний чемпіон та команди, які посідають місця з 1-го по 11-те й із 16-го по 19-те в рейтингу коефіцієнтів Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу. Тут виступатиме наш чемпіон — київський «ХІТ». Їх розбивають на чотири групи по чотири команди, які грають у мінітурнірах в одній країні. Три найкращі команди з кожної групи виходять до 1/8 фіналу.

Шлях В

Команди, що кваліфікувалися в попередньому раунді, долучаються до команд, які беруть участь безпосередньо в цьому раунді (включно з командами з 12-го по 15-те місце, які є першими сіяними на цьому шляху). Їх розбивають на чотири групи по чотири команди, які грають у мінітурнірах в одній країні. Тут виступатиме срібний призер чемпіонату України — київська «Аврора». Переможці кожної групи виходять до 1/8 фіналу.

1/8 фіналу (24 листопада та 5 грудня)

Для жеребкування створюються два кошики: переможці груп Шляху B та команди, які посіли треті місця Шляху A, ідуть в один кошик, а дві найкращі команди з кожної групи Шляху A — в інший. У кожному двоматчевому протистоянні братиме участь одна команда з кожного кошика, причому переможці груп Шляху В і команди, які посіли треті місця на Шляху А, будуть господарями в перших матчах. Жеребкування 1/8 фіналу також визначить сітку плей-оф для всього подальшого турніру.

1/4 фіналу (23 лютого та 6 березня 2026 року)

Чвертьфінали проходять у двоматчевих протистояннях. Їхні переможці виходять до «фіналу чотирьох», який проводитиметься у визначеній країні.

Фінал чотирьох (7-10 травня 2026 року)

Як і раніше, фінальний турнір – це турнір на вибування серед чотирьох команд, який триває протягом трьох днів, із півфіналами в один день і фіналом та матчем за третє місце за два дні.

Однак окремого жеребкування, як зараз, не буде, оскільки сітка вже буде визначена раніше під час жеребкування. Місце проведення фінального турніру відтепер буде обрано заздалегідь, а не після визначення чотирьох учасників.

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ футзал

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