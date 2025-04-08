Кіт Степан став новим «гравцем» «Шахтаря»: деталі

«Моїми лапками спільно із зусиллями ФК «Шахтар» вивозимо збір на М113»

Кіт Степан став новим гравцем футбольного клубу «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі «гірників».

«Моїми лапками спільно із зусиллями ФК «Шахтар» вивозимо збір на М113 для 3 ОШБр. М113 – це важливий евакуаційний засіб із передових позицій», – йдеться у дописі «Шахтаря».

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Нагадаємо, дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Україна» (попередньо, місце проведення буде підтверджено пізніше). 16:00

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.