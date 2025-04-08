Цього сезону бельгієць забив чотири голи і віддав сім асистів у 30 матчах у складі «Манчестер Сіті»

Американський «Інтер Майамі», за який виступає аргентинець Ліонель Мессі, виявляє інтерес до бельгійського півзахисника Кевіна Де Брюйне, який нещодавно оголосив, що залишить «Манчестер Сіті» після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Зазначається, що «Інтер Майамі» має пріоритетне право серед клубів МЛС на переговори з бельгійцем, оскільки він вніс футболіста до свого спеціального списку пріоритетів. У правилах МЛС йдеться, що клуби можуть додавати до цього списку до п'яти гравців. Після цього клуб отримує виняткове право розпочати переговори з такими гравцями першим без конкуренції з боку інших клубів ліги.

Раніше повідомлялося про інтерес до Де Брюйне з боку клубів із Саудівської Аравії.

Цього сезону він забив чотири голи і віддав сім асистів у 30 матчах у складі «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, чемпіон світу з футболу та екскапітан «Роми» легендарний італійський футболіст Франческо Тотті у розмові з російськими пропагандистами розповів, що з великим задоволенням приїхав до РФ.

Тотті прилетів до Москви і стане спеціальним гостем заходу, який організовує один з російських букмекерів.

«Я дуже радий, що приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення. За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч у 2017 році був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас переживав через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму», – заявив Тотті.

Він також розповів, чим займався після завершення професійної кар'єри.

«Після закінчення кар'єри я два роки був директором у «Ромі». Потім займався іншими справами, а зараз живу у своє задоволення. Коли я займався футболом, особисте життя для мене практично не існувало. Я завжди думав, що коли закінчу кар'єру, життя одразу стане спокійним. А насправді стало ще гірше в якомусь сенсі. Раніше мене повністю ототожнювали з «Ромою», з усією командою. Тепер цього немає», – розповів футболіст.