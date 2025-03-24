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Кваліфікації чемпіонату світу з футболу: визначився третій суперник України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кваліфікації чемпіонату світу з футболу: визначився третій суперник України
Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року

Третім суперник збірної України у групі стане Франція

Після матчів-відповідей плей-оф Ліги націй сформувалися всі групи відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року в європейській зоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Зокрема, визначився третій суперник збірної України, яким виявилася Франція. Крім неї, опонентами синьо-жовтих будуть Ісландія та Азербайджан. 

Чемпіонат світу 2026 року. Відбір у зоні УЄФА. Перший раунд

  • Група А: Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург.
  • Група В: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово.
  • Група С: Данія, Греція, Шотландія, Білорусь.
  • Група D: Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан.
  • Група Е: Іспанія, Туреччина, Грузія, Болгарія.
  • Група F: Португалія, Угорщина, Ірландія, Вірменія.
  • Група G: Нідерланди, Польща, Фінляндія, Литва, Мальта.
  • Група H: Австрія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Кіпр, Сан-Марино.
  • Група I: Італія, Норвегія, Ізраїль, Естонія, Молдова.
  • Група J: Бельгія, Уельс, Північна Македонія, Казахстан, Ліхтенштейн.
  • Група K: Англія, Сербія, Албанія, Латвія, Андорра.
  • Група L: Хорватія, Чехія, Чорногорія, Фарерські о-ви, Гібралтар.

Календар матчів групи D

1 тур. 05.09.2025

  • Україна – Франція 21:45
  • Ісландія – Азербайджан 21:45

2 тур. 09.09.2025

  • Азербайджан – Україна 19:00
  • Франція – Ісландія 21:45

3 тур. 10.10.2025

  • Ісландія – Україна 21:45
  • Франція – Азербайджан 21:45

4 тур. 13.10.2025

  • Україна – Азербайджан 21:45
  • Ісландія – Франція 21:45

5 тур. 13.11.2025

  • Азербайджан – Ісландія 19:00
  • Франція – Україна 21:45

6 тур. 16.11.2025

  • Україна – Ісландія 19:00
  • Азербайджан – Франція 19:00

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Чемпіонат світу 2026 року. Фінальний турнір

Чемпіонат світу 2026 року – перший в історії мундіаль, у фінальній частині якого зіграють 48 збірних. Будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Дві перші збірні з кожної групи та вісім найкращих третіх команд вийдуть до 1/16 фіналу.

Поєдинки 23-го чемпіонату світу пройдуть у 16 містах. Ними стануть: у Канаді – Торонто та Ванкувер, у Мексиці – Гвадалахара, Мехіко та Монтеррей, у США – Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско та Сієтл.

Матч-відкриття чемпіонату світу пройде 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Збірна України

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