Визначилися фіналісти баскетбольної Суперліги

«Київ-Баскет» розпочне чемпіонську серію виїзним матчем проти чинного чемпіона «Дніпра»

«Київ-Баскет» виграв вирішальний третій матч півфінальної серії плей-оф Суперліги, здолавши на домашньому майданчику БК «Рівне». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Кияни стали другими фіналістами сезону і зіграють в чемпіонській серії проти «Дніпра», а «Рівне» в серії за бронзу протистоятиме «Черкаським Мавпам».

«Рівне» розпочав матч із ривка 9-2, отримавши +7 – як виявилось, свою максимальну перевагу в матчі. Кияни швидко повернулись, наздогнавши та випередивши суперника ще в першій чверті.

Господарі продовжили збільшувати перевагу у другій чверті, за яку «Рівне» набрав лише 7 очок. Гості демонстрували низький відсоток реалізації протягом всього матчу, забивши лише 31% кидків з гри. «Рівне» зміг вирівняти гру в другій половині, але кияни утримували суперника на комфортній двозначній дистанції та довели матч до перемоги – 66:52.

Господарі виграли підбирання та домінували під кільцем, набравши 38 очок з фарби (12 – у «Рівного»). Саме це стало ключовою перевагою команди Дмитра Забірченка, забезпечив яку центровий Максим Сандул. У досвідченого бігмена киян солідний дабл-дабл і звання найкращого гравця матчу – 13 очок, 16 підбирань та 5 передач (РЕ 28).

«Київ-Баскет» розпочне чемпіонську серію виїзним матчем проти чинного чемпіона «Дніпра» 27 квітня, а «Рівне» зіграє вдома першу гру бронзової серії проти «Черкаських Мавп» 26 квітня.

Суперліга. Плей-оф, 1/2 фіналу, матч №2

«Київ-Баскет» – «Рівне» 66:52 (21:16, 16:7, 11:10, 18:19)

«Київ-Баскет»: Клевзуник 15 + 6 підбирань, Сушкін 14 + 10 підбирань, Сандул 13 + 16 підбирань + 5 передач, Зайцев 8, Буренко 5 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення – старт, Карпюк 6 + 9 підбирань, Сафонов 5, Когут 0, Смітюх 0, Бур 0.

«Рівне»: Браун 16 + 8 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення - 3 втрати, Соловйов 9, Вільямсон 9 + 5 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Гарбар 8, Тимощук 2 + 4 підбирання – старт, Шепелев 4 + 8 підбирань, Фуллер 4, Поносов 0, Герасимчук 0, Шептицький 0, Головчик 0.

До слова, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

(1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»

(4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»

(3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»

(2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

(1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»

(4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»

(3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»

(2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.