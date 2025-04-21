НБА визначила претендентів на звання найціннішого гравця сезону
До переліку претендентів увійшли Гілджес-Александер, Адетокунбо та Йокіч
Пресслужба НБА опублікувала трійку претендентів на звання MVP (найціннішого гравця) регулярного сезону-2024/25. Про це повідомляє «Главком».
До переліку увійшли розігруючий Шей Гілджес-Александер («Оклахома-Сіті Тандер»), легкий форвард Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс») і важкий форвард/центровий Нікола Йокіч («Денвер Наггетс»).
Це найрезультативніші гравці сезону за набраними очками. У Александера 32,7 очка в середньому за гру, у Адетокунбо 30,4, а у Йокіча 29,6. Крім того, Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7).
«Оклахома» Александера виграла регулярний чемпіонат, «Мілуокі» посів п'яте місце у Східній конференції, а «Денвер» фінішував четвертим на Заході.
Нагадаємо, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА.
У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».
Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.
Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».
Східна конференція
- (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
- (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
- (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
- (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»
Західна конференція
- (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
- (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
- (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
- (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»
Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.
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