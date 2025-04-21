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НБА визначила претендентів на звання найціннішого гравця сезону

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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НБА визначила претендентів на звання найціннішого гравця сезону
Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7)
фото: Reuters

До переліку претендентів увійшли Гілджес-Александер, Адетокунбо та Йокіч

Пресслужба НБА опублікувала трійку претендентів на звання MVP (найціннішого гравця) регулярного сезону-2024/25. Про це повідомляє «Главком».

До переліку увійшли розігруючий Шей Гілджес-Александер («Оклахома-Сіті Тандер»), легкий форвард Янніс Адетокунбо («Мілуокі Бакс») і важкий форвард/центровий Нікола Йокіч («Денвер Наггетс»).

Це найрезультативніші гравці сезону за набраними очками. У Александера 32,7 очка в середньому за гру, у Адетокунбо 30,4, а у Йокіча 29,6. Крім того, Йокіч другий асистент ліги (10,2 передачі за гру) та третій за кількістю підбирань (12,7).

«Оклахома» Александера виграла регулярний чемпіонат, «Мілуокі» посів п'яте місце у Східній конференції, а «Денвер» фінішував четвертим на Заході.

Нагадаємо, завершилися матчі плей-ін і визначилися останні учасники основної сітки плей-оф НБА

У Східній конференції восьму путівку завоював «Маямі Хіт», на Заході остання квота у плей-оф дісталася «Мемфіс Гріззліз».

Таким чином, стали відомі усі пари першого раунду плей-оф НБА.

Зокрема, клуб українського центрового Олексія Леня «Лос-Анджелес Лейкерс» у першому раунді плей-оф Західної конференції зіграє з «Міннесотою Тімбервулвз».

Східна конференція

  • (1) «Клівленд Кавальєрс» – (8) «Майамі Хіт»
  • (4) «Індіана Пейсерс» – (5) «Мілуокі Бакс»
  • (3) «Нью-Йорк Нікс» – (6) «Детройт Пістонс»
  • (2) «Бостон Селтікс» – (7) «Орландо Меджік»

Західна конференція

  • (1) «Оклахома-Сіті Тандер» – (8) «Мемфіс Гріззліз»
  • (4) «Денвер Наггетс» – (5) «Лос-Анджелес Кліпперс»
  • (3) «Лос-Анджелес Лейкерс» – (6) «Міннесота Тімбервулвз»
  • (2) «Хьюстон Рокетс» – (7) «Голден Стейт Уорріорз»

Чинним чемпіоном НБА є «Бостон Селтікс». Перші матчі плей-оф пройшли у ніч із 19 на 20 квітня.

Теги: Янніс Адетокунбо Нікола Йокіч НБА баскетбол

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