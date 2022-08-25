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Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

«Шахтар» опинився у третьому кошику

Визначились усі учасники групового раунду футбольної Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23. До команд, які виступлять в основному етапі турніру, увійшли 26 клубів, що здобули прямі путівки, а також шість команд, що пробилися в цю стадію за підсумками раунду плей-оф кваліфікації.

За підсумками раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2022/23 визначилися останні шість клубів, які вийшли до групового етапу турніру: Бенфіка, Вікторія Пльзень, Маккабі Хайфа, Копенгаген, Рейнджерс та Динамо Загреб.

Київське Динамо не зуміло подолати кваліфікацію, поступившись у плей-оф відбору Бенфіці (0:2, 0:3). Біло-сині продовжать виступ у груповому етапі Ліги Європи.

Україну у груповому раунді Ліги чемпіонів представлятиме донецький «Шахтар». Домашні матчі Гірників у єврокубку відбуватимуться у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. «Шахтар» опинився у третьому кошику. 

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів пройде 25 серпня.

Клуби поділені на чотири кошики згідно зі своїм рейтингом. Вони будуть розподілені за підсумками жеребкування на вісім груп.

Перший кошик: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сіті», «Мілан», «Баварія», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Другий кошик: «Ліверпуль», «Челсі», «Барселона», «Ювентус», «Атлетіко», «Севілья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхем».

Третій кошик: «Борусія» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтар», «Інтер», «Наполі», «Бенфіка», «Спортінг», «Баєр».

Четвертий кошик: «Марсель», «Брюгге», «Селтік», «Вікторія Пльзень», «Маккабі» (Хайфа).

На груповому етапі кожна з команд проведе по шість матчів – три вдома та три на виїзді. Стадія триватиме з 6 вересня до 2 листопада.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський «Реал», який у фіналі попереднього розіграшу, що пройшов 29 травня, узяв гору над «Ліверпулем» з рахунком 1:0.

Нагадаємо, три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Також білоруський спортсмен виставить на аукціон свою медаль, щоб допомогти ЗСУ.

Раніше відомий боксер написав зворушливий пост про Віталія Кличка та українців.

Світові боксери не вперше звертаються зі словами підтримки до українців. Раніше легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу.

Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Шахтар»

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