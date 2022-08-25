Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

«Шахтар» опинився у третьому кошику

Визначились усі учасники групового раунду футбольної Ліги чемпіонів у сезоні-2022/23. До команд, які виступлять в основному етапі турніру, увійшли 26 клубів, що здобули прямі путівки, а також шість команд, що пробилися в цю стадію за підсумками раунду плей-оф кваліфікації.

За підсумками раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2022/23 визначилися останні шість клубів, які вийшли до групового етапу турніру: Бенфіка, Вікторія Пльзень, Маккабі Хайфа, Копенгаген, Рейнджерс та Динамо Загреб.

Київське Динамо не зуміло подолати кваліфікацію, поступившись у плей-оф відбору Бенфіці (0:2, 0:3). Біло-сині продовжать виступ у груповому етапі Ліги Європи.

Україну у груповому раунді Ліги чемпіонів представлятиме донецький «Шахтар». Домашні матчі Гірників у єврокубку відбуватимуться у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. «Шахтар» опинився у третьому кошику.

Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів пройде 25 серпня.

Клуби поділені на чотири кошики згідно зі своїм рейтингом. Вони будуть розподілені за підсумками жеребкування на вісім груп.

Перший кошик: «Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сіті», «Мілан», «Баварія», «ПСЖ», «Порту», «Аякс».

Другий кошик: «Ліверпуль», «Челсі», «Барселона», «Ювентус», «Атлетіко», «Севілья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхем».

Третій кошик: «Борусія» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтар», «Інтер», «Наполі», «Бенфіка», «Спортінг», «Баєр».

Четвертий кошик: «Марсель», «Брюгге», «Селтік», «Вікторія Пльзень», «Маккабі» (Хайфа).

На груповому етапі кожна з команд проведе по шість матчів – три вдома та три на виїзді. Стадія триватиме з 6 вересня до 2 листопада.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський «Реал», який у фіналі попереднього розіграшу, що пройшов 29 травня, узяв гору над «Ліверпулем» з рахунком 1:0.

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