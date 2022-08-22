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Україна на чемпіонатах Європи здобула 32 медалі за 10 днів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Україна на чемпіонатах Європи здобула 32 медалі за 10 днів (фото)
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фото: НОК України та олімпійська команда

Змагання пройшли в Італії та Німеччині 

Україна брала участь у двох Чемпіонатах Європи – з водних видів спорту та мультиспортивному – і завоювала 32 медалі за 10 днів. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Із 11 по 21 серпня проходили відразу два чемпіонати Європи: з водних видів спорту у Римі та мультиспортивний у Мюнхені.

У столиці Італії відбулись змаганнях з плавання, артистичного плавання та стрибків у воду, а в Баварії – мультиспортивний форум, який включав в себе легку атлетику, спортивну гімнастику, академічне веслування, веслування на байдарках і каное, скелелазіння, велоспорт, настільний теніс, триатлон, пляжний волейбол.

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За 10 днів українські спортсмени здобули на цих змаганнях 32 медалі: 14 золотих, 11 срібних та сім бронзових. 

Нагадаємо, раніше українські синхроністки стали чемпіонками Європи з водних видів спорту у довільній програмі дуетів.

Перед цим збірна України з артистичного плавання здобула «золото» на чемпіонаті Європи.

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Теги: плавання

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