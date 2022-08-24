«Динамо» розгромно програло «Бенфіці» та покинуло Лігу чемпіонів

У другому поєдинку кияни пропустили ще три м'ячі

Київське «Динамо» продовжить свої виступи в Лізі Європи

Київське «Динамо» зазнало другої поразки у Лізі чемпіонів проти «Бенфіки». Матч-відповідь між командами закінчився розгромним програшем киян - 0:3.

«Динамо» підходило до матчу-відповіді проти «Бенфіки» з поразкою 0:2 у першій грі. Відповідно, киянам потрібно було перемагати португальську команду щонайменше з перевагою у два м'ячі, щоб перевести гру бодай в овертайм.

Перед другим поєдинком проти «Бенфіки» кияни втратили двох основних гравців – захисника Дениса Попова та півзахисника Віктора Циганкова. Їх замінили Олександр Сирота та Олександр Караваєв – найкращий бомбардир «Динамо» у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Взяти реванш за поразку у першому матчі «Динамо» не вдалося. Ще у першому таймі кияни пропустили три м'ячі: спочатку Ніколас Отаменді виграв боротьбу на другому поверсі у Артема Бєсєдіна. Згодом Олександр Сирота віддав пас на хід Рафі Сілві, а вже через дві хвилини після цього рахунок став 3:0 - Давід Нерес відзначився після пасу Гонсалу Рамуша.

Рахунок у першому таймі матчу «Бенфіка» – «Динамо» міг бути й розгромнішим. Однак на шляху м'яча ставав голкіпер киян Георгій Бущан. Після перерви ж португальська команда мала істотно менше моментів біля воріт «Динамо», завдяки чому рахунок залишився 3:0.

Нагадаємо, 9 серпня у матчі-відповіді кваліфікаційного третього раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське «Динамо» в австрійському Граці виграло у місцевого клубу «Штурм» і за сумою двох матчів продовжить боротьбу за трофей.