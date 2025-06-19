Російський клуб отримав заборону на трансфери, бо заборгував «Маріуполю»

Представники «Локомотиву» у рамках слухань заявили, що «Маріуполь – російське місто, а клуб знищений і більше не існує»

Рішення було винесено через ситуацію навколо трансферу Марка Мампассі

ФІФА заборонила московському клубу «Локомотив» реєструвати нових футболістів протягом трьох трансферних вікон. Про це повідомляє «Главком».

Рішення було винесено через ситуацію навколо трансферу Марка Мампассі з донецького «Шахтаря» у 2021 році. Росіяни мали виплатити «Маріуполю» як клубу, який виховав футболіста, 50 тисяч євро, але не зробили цього.

За словами віцепрезидента «Маріуполя» Андрія Саніна, судовий розгляд розпочався ще у 2022 році. Представники «Локомотиву» у рамках слухань посилалися на те, що «Маріуполь – російське місто, а клуб знищений і більше не існує як суб'єкт футболу».

«Маріуполь був, є і буде українським славетним містом. І я вірю, що настане той час, коли ФК «Маріуполь» знов з’явиться на футбольній мапі України!», – заявив Санін.

Нагадаємо, український захисник Артем Смоляков, що виступає за клуб МЛС «Лос-Анджелес», розповів подробиці інциденту з російським прапором на трибунах в США.

Захисник американського «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков розповів, як відреагував на присутність російського прапору на трибунах після матчу відбору до Клубного чемпіонату світу з мексиканським «Клуб Америка» (2:1).

«На 60-й хвилині матчу я побачив російський прапор і офігів. Думав навіть підійти після гри й сказати: «Давай сюди прапор, щоб його не було». Проте вирішив не псувати свято команді», – розповів Смоляков для «Взбірна» .

Українець також повідомив, що вболівальник з російським прапором зв'язувався з ним, повідомивши, що більше цього не повториться.

«Вже пізніше мені написав цей вболівальник, перепросив та сказав, що більше такого не буде», – заявив Смоляков.