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«Реал» хоче придбати нападника збірної Німеччини – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Реал» хоче придбати нападника збірної Німеччини – ЗМІ
У складі збірної Німеччини Вольтемаде зіграв два матчі
фото: Reuters

Контракт Вольтемаде з «Штутгартом» розрахований до літа 2028 року

Мадридський «Реал» стежить за нападником «Штутгарта» та збірною Німеччини Ніком Вольтемаде. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, німецький клуб хоче отримати за 23-річного футболіста €60 млн. Інтерес до Вольтемади також виявляють мадридський «Атлетіко», «Баварія» та «Челсі».

Минулого сезону Вольтемаде взяв участь у 33 матчах у всіх турнірах, він відзначився 17 голами та трьома результативними передачами.

Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією, представленою на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €30 млн.

У складі збірної Німеччини Вольтемаде зіграв два матчі.

Нагадаємо, груповий етап клубного чемпіонату світу-2025 завершився, і стали відомі всі 16 команд, що продовжать боротьбу в 1/8 фіналу.

1/8 фіналу клубного чемпіонату світу з футболу

  • 28 червня, 19:00 – «Палмейрас» (Бразилія) – «Ботафогу» (Бразилія)
  • 28 червня, 23:00 – «Бенфіка» (Португалія) – «Челсі» (Англія)
  • 29 червня, 19:00 – «ПСЖ» (Франція) – «Інтер Маямі» (США)
  • 29 червня, 23:00 – «Фламенгу» (Бразилія) – «Баварія» (Німеччина)
  • 30 червня, 22:00 – «Інтер» (Італія) – «Флуміненсе» (Бразилія)
  • 1 липня, 04:00 – «Манчестер Сіті» (Англія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
  • 1 липня, 22:00 – «Реал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія)
  • 2 липня, 04:00 – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Монтеррей» (Мексика)

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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