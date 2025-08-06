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Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи
Перший поєдинок Україна проведе проти Данії

Суперниками Україні по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово

Кадетська чоловіча збірна України U-16 вже в четвер, 7 серпня, стартує на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який пройде у Скоп'є (Північна Македонія) з 7 по 16 серпня. Про це повідомляє «Главком».

Нашими суперниками по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово. Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які розділені на чотири групи.

Тренерський штаб визначився із ростером із 12 граців, які зіграють на чемпіонаті Європи:

  • Олексій Шамрай, Kickz IBAM, Німеччина (перший тренер Леонід Мілосердний)
  • Євген Татунчак, London Warriors Basketball Club, Англія (перший тренер Dominic Tannis Harriet)
  • Роман Шерстюк, Fackonbasket, Данія (перший тренер Денис Гнатюк)
  • Микита Кравцов, Valencia Basket, Іспанія (перший тренер Ігор Харченко)
  • Денис Карабець, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)
  • Остап Петрик, БК Вінниця, Україна (перший тренер Микола Здирка)
  • Артем Дьордяй, VEGA TRAINING FRANCAVILLA, Італія (перші тренери Антон Іванина, Василь Товтин)
  • Павло Семенов, BSC Petržalka Bartislava, Словаччина (перші тренери Вікторія Пазюк, Олексій Миргородський)
  • Гліб Ганицький, СДЮШОР-5 Дніпро, Україна (перший тренер Олександр Мунтян)
  • Захар Покойовий, БК «Стугна Баскет», Україна (перший тренер Денис Кайдаулов)
  • Дмитро Даценко, Іспанська баскетбольна академія SBA, Іспанія (перші тренери Максим Міхельсон, Василь Івлєв)
  • Михайло Свиридов, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Володимир Донський)

Головний тренер – Олег Шевченко

Асистенти – Павло Ревзін, Юрій Вакарчук

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди нашої групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця, а решта команд визначатимуть володарів 17-22 підсумкових місць.

Розклад матчів збірної України U-16 на чемпіонаті Європи:

7 серпня

14:30 Україна – Данія

8 серпня

22:00 Нідерланди – Україна

9 серпня

22:00 Ісландія – Україна

11 серпня

17:00 Україна – Косово

12 серпня

17:00 Хорватія – Україна

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Єгор Сушкін, Київ-Баскет
  • Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центрові

  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс 

Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.

У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.

У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).

Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня
20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня
17:00 Україна – Словаччина

16 серпня
17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня
19:00 Словаччина – Україна 

Теги: баскетбол

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