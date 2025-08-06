Визначився склад збірної України з баскетболу U-16 на чемпіонат Європи

Суперниками Україні по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово

Кадетська чоловіча збірна України U-16 вже в четвер, 7 серпня, стартує на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В, який пройде у Скоп'є (Північна Македонія) з 7 по 16 серпня. Про це повідомляє «Главком».

Нашими суперниками по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово. Загалом на чоловічому чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В зіграють 22 збірні, які розділені на чотири групи.

Тренерський штаб визначився із ростером із 12 граців, які зіграють на чемпіонаті Європи:

Олексій Шамрай, Kickz IBAM, Німеччина (перший тренер Леонід Мілосердний)

Євген Татунчак, London Warriors Basketball Club, Англія (перший тренер Dominic Tannis Harriet)

Роман Шерстюк, Fackonbasket, Данія (перший тренер Денис Гнатюк)

Микита Кравцов, Valencia Basket, Іспанія (перший тренер Ігор Харченко)

Денис Карабець, Fortitudo Basket Francavilla, Італія (перший тренер Леван Джимшелеішвілі)

Остап Петрик, БК Вінниця, Україна (перший тренер Микола Здирка)

Артем Дьордяй, VEGA TRAINING FRANCAVILLA, Італія (перші тренери Антон Іванина, Василь Товтин)

Павло Семенов, BSC Petržalka Bartislava, Словаччина (перші тренери Вікторія Пазюк, Олексій Миргородський)

Гліб Ганицький, СДЮШОР-5 Дніпро, Україна (перший тренер Олександр Мунтян)

Захар Покойовий, БК «Стугна Баскет», Україна (перший тренер Денис Кайдаулов)

Дмитро Даценко, Іспанська баскетбольна академія SBA, Іспанія (перші тренери Максим Міхельсон, Василь Івлєв)

Михайло Свиридов, Збірна Київської області – СПОРТЛІЦЕЙ-ДЮСШ-1, Україна (перший тренер Володимир Донський)

Головний тренер – Олег Шевченко

Асистенти – Павло Ревзін, Юрій Вакарчук

По дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу та продовжать боротьбу за медалі (команди нашої групи С зіграють в 1/4 фіналу з командами групи D). 3-4 місця груп також будуть грати плей-оф за 9-16 підсумкові місця, а решта команд визначатимуть володарів 17-22 підсумкових місць.

Розклад матчів збірної України U-16 на чемпіонаті Європи:

7 серпня

14:30 Україна – Данія

8 серпня

22:00 Нідерланди – Україна

9 серпня

22:00 Ісландія – Україна

11 серпня

17:00 Україна – Косово

12 серпня

17:00 Хорватія – Україна

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на стартовий матч відбіркового турніру.

Склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Єгор Сушкін, Київ-Баскет

Іссуф Санон, Шльонск, Польща (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Центрові

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Через травми в першій грі не допоможуть команді розігруючий Віталій Зотов, який травмувався в контрольній грі проти Хорватії, а також форвард Андрій Войналович, який отримав пошкодження на тренуванні в Швейцарії. Гравці залишаються у таборі збірної та продовжують підготовку до наступних зустрічей.

У серпневих матчах пре-кваліфікації світової першості не зможуть приєднатися до української збірної Артем Пустовий, який цього разу не зіграє за національну команду через сімейні обставини, а також бігмен Ростислав Новицький, який через проблеми з документами наразі не може полишити США, де зараз знаходиться.

У ФБУ зазначили, що також збірній не допоможуть Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, які проігнорували виклики до національної команди.

Нагадаємо, по дві збірні з кожної групи вийдуть до основної кваліфікації на чемпіонат світу. В нашій групі А вже відбувся один матч, у якому Словаччина перемогла Швейцарію з рахунком (73:60).

Розклад матчів збірної України у пре-кваліфікаці ЧС-2027

6 серпня

20:00 Швейцарія – Україна

9 серпня

17:00 Україна – Словаччина

16 серпня

17:00 Україна – Швейцарія

20 серпня

19:00 Словаччина – Україна