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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперників на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналась суперників на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна України ввосьме в своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3

Українки на груповому етапі зіграють у групі В

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 отримала суперників по груповому етапу чемпіонату Європи 2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Нагадаємо, у червні наша команда в складі Міріам Уро-Ніле, Дарії Дубнюк, Тетяни Юркевічус та Анжеліки Ляшко здобула путівку на чемпіонат Європи-2025, ставши другою в своїй групі і у вирішальному матчі обігравши Латвію 15:14.

Жіноча збірна України втретє поспіль і ввосьме в своїй історії зіграє на чемпіонаті Європи з баскетболу 3х3. Турнір пройде з 5 по 7 вересня у Копенгагені, Данія.

Українки на груповому етапі зіграють у групі В разом зі збірними Франції та Азербайджану. До чвертьфіналу вийдуть дві кращі команди групи (команди групи В зіграють в чвертьфіналі з командами групи D).

Матчі групового раунду Україна зіграє 5 вересня – о 16:25 проведе матч з Францією, а о 19:25 проти Азербайджану. Матч в нашій групі між Францією та Азербайджаном запланований на 12:55.

Чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3. Жінки

  • Група А: Нідерланди, Австрія, Литва
  • Група В: Франція, Україна, Азербайджан
  • Група С: Іспанія, Угорщина, Великобританія
  • Група D: Німеччина, Польща, Данія

Чемпіонат Європи-2025 з баскетболу 3х3. Чоловіки

  • Група А: Сербія, Швейцарія, Італія
  • Група В: Франція, Німеччина, Угорщина
  • Група С: Нідерланди, Латвія, Ірландія
  • Група D: Литва, Австрія, Данія

Нагадаємо, чоловіча збірна України U-20 програла матч за 9-16 місця на молодіжному чемпіонаті Європи, поступившись Чехії з рахунком 65:85.

Теги: баскетбол

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