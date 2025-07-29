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Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи
Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією

Протягом майже трьох чвертей на майданчику була рівна боротьба

Юнацька чоловіча збірна України U-18 зазнала поразки в матчі з Грузією 72:93 на груповому етапі чемпіонату Європи в Румунії в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Протягом майже трьох чвертей на майданчику була рівна боротьба, коли команди по черзі видавали вдалі для себе відрізки. Як результат лідер в матчі змінювався 16 разів, але якщо Грузія відривалась на 8-10 очок, то українцям вдавалась вести максимум 3 очка.

Ключовий момент відбувся у кінцівці третьої чверті, коли з рахунку 57:55 на користь України грузини зробили ривок 14:3, а потім ще й четверту чверть почали 6:0. В цей момент українці почали поспішати, помилятись, втратили концентрацію і в підсумку мали непідготовлені кидки в атаці і багато почали дозволяти супернику у свого кільця. До середини десятихвилинки Грузія довела свою перевагу до +20 і довела матч до перемоги.

Ілля Гогуленко набрав 19 очок, у Григорія Леськіва 14 балів, а Владислав Сіннік оформив дабл-дабл з 13 очок та 12 підбирань.

Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією, але для нашої команди ця гра не матиме турнірного значення – далі підопічні Дмитра Забірченка продовжать грати за 17-22 місця чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Міовені, Румунія. Група В

Грузія – Україна 93:72 (25:17, 22:24, 20:17, 26:14)

Україна: Зігельшіффер 10, Гогуленко 19 + 5 підбирань, Леськів 14, Житеньов 6, Сіннік 13 + 12 підбирань – старт; Трофімов 4, Манець 3, Білоус 3, Змієвський 0, Третяк 0, Шепель 0, Рижков 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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