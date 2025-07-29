Збірна України з баскетболу U-18 зазнала поразки від Грузії на чемпіонаті Європи

Протягом майже трьох чвертей на майданчику була рівна боротьба

Юнацька чоловіча збірна України U-18 зазнала поразки в матчі з Грузією 72:93 на груповому етапі чемпіонату Європи в Румунії в Дивізіоні В. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Протягом майже трьох чвертей на майданчику була рівна боротьба, коли команди по черзі видавали вдалі для себе відрізки. Як результат лідер в матчі змінювався 16 разів, але якщо Грузія відривалась на 8-10 очок, то українцям вдавалась вести максимум 3 очка.

Ключовий момент відбувся у кінцівці третьої чверті, коли з рахунку 57:55 на користь України грузини зробили ривок 14:3, а потім ще й четверту чверть почали 6:0. В цей момент українці почали поспішати, помилятись, втратили концентрацію і в підсумку мали непідготовлені кидки в атаці і багато почали дозволяти супернику у свого кільця. До середини десятихвилинки Грузія довела свою перевагу до +20 і довела матч до перемоги.

Ілля Гогуленко набрав 19 очок, у Григорія Леськіва 14 балів, а Владислав Сіннік оформив дабл-дабл з 13 очок та 12 підбирань.

Завтра, 30 липня, Україна завершить груповий етап матчем з Португалією, але для нашої команди ця гра не матиме турнірного значення – далі підопічні Дмитра Забірченка продовжать грати за 17-22 місця чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Міовені, Румунія. Група В

Грузія – Україна 93:72 (25:17, 22:24, 20:17, 26:14)

Україна: Зігельшіффер 10, Гогуленко 19 + 5 підбирань, Леськів 14, Житеньов 6, Сіннік 13 + 12 підбирань – старт; Трофімов 4, Манець 3, Білоус 3, Змієвський 0, Третяк 0, Шепель 0, Рижков 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс