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Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет
Першими суперниками України будуть Ірландія та Великобританія

На груповому етапі збірна України зіграє у групі В

Тренерський штаб молодіжної жіночої збірної України з баскетболу U-20 на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат Європи (Дивізіон В), який з 2 по 10 серпня пройде в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Склад збірної України U-20:

  • Богаченко Вікторія (Вінниця-МедУніверситет).  Перший тренер – Алла Волошина
  • Черниш Катерина (Інваспорт-СДЮСШОР-5). Перший тренер – Олександр Фоменко
  • Куценко Валерія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Сергій Земба
  • Лавринець Анастасія (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польща). Перший тренер – Вікторія Макушенко
  • Петришак Вікторія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Ольга Ковалик
  • Шахватова Анна (Франківськ-Прикарпаття). Перший тренер – Анатолій Нищименко
  • Шошоя Вікторія (Вінниця-МедУніверситет). Перший тренер — Алла Волошина
  • Синякова Еліна (Louisiana Tech Lady Techsters, США). Перший тренер — Ігор Овсянніков
  • Тупало Поліна (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер – Скрипник Руслан
  • Тиха Серафима (Virtus Cagliari, Італія). Перші тренерки — Ганна Макарчук, Олена Федченко
  • Тинщук Олександра (Siauliai-Vilmers, Литва). Перший тренер – Валерій Жартун
  • Виповська Таїсія (Alba Berlin, Німеччина). Перший тренер – Ірина Івахніна

Головний тренер молодіжної жіночої збірної України Євген Мурзін прокоментував вибір фінального списку, а також підготовку команди до чемпіонату Європи:

«На превеликий жаль не вдалось зібрати всіх гравчинь, яких хотілось. Ірина Бугайова, Євгенія Безкоровайна та Анастасія Шепелюк готувались зі збірною U-21 грати у Лізі націй 3х3, з різних причин не приїхали Катерина Коваль та Дар'я Бірюк. В підсумку у нас лише три гравчині 2005 року – 20-річні Анна Шахватова, Вікторія Шошоя та Вікторія Богаченко. Решта ще і в наступному році матимуть можливість грати за цю збірну».

На груповому етапі збірна України зіграє у групі В, де її суперниками будуть Ірландія та Великобританія. До чвертьфіналу вийдуть дві з трьох кращих збірних групи.

Календар матчів молодіжної збірної України

2 серпня
21:00 Великобританія – Україна

3 серпня
18:30 Україна – Ірландія

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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