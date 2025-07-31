Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет
На груповому етапі збірна України зіграє у групі В
Тренерський штаб молодіжної жіночої збірної України з баскетболу U-20 на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат Європи (Дивізіон В), який з 2 по 10 серпня пройде в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Склад збірної України U-20:
- Богаченко Вікторія (Вінниця-МедУніверситет). Перший тренер – Алла Волошина
- Черниш Катерина (Інваспорт-СДЮСШОР-5). Перший тренер – Олександр Фоменко
- Куценко Валерія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Сергій Земба
- Лавринець Анастасія (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польща). Перший тренер – Вікторія Макушенко
- Петришак Вікторія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Ольга Ковалик
- Шахватова Анна (Франківськ-Прикарпаття). Перший тренер – Анатолій Нищименко
- Шошоя Вікторія (Вінниця-МедУніверситет). Перший тренер — Алла Волошина
- Синякова Еліна (Louisiana Tech Lady Techsters, США). Перший тренер — Ігор Овсянніков
- Тупало Поліна (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер – Скрипник Руслан
- Тиха Серафима (Virtus Cagliari, Італія). Перші тренерки — Ганна Макарчук, Олена Федченко
- Тинщук Олександра (Siauliai-Vilmers, Литва). Перший тренер – Валерій Жартун
- Виповська Таїсія (Alba Berlin, Німеччина). Перший тренер – Ірина Івахніна
Головний тренер молодіжної жіночої збірної України Євген Мурзін прокоментував вибір фінального списку, а також підготовку команди до чемпіонату Європи:
«На превеликий жаль не вдалось зібрати всіх гравчинь, яких хотілось. Ірина Бугайова, Євгенія Безкоровайна та Анастасія Шепелюк готувались зі збірною U-21 грати у Лізі націй 3х3, з різних причин не приїхали Катерина Коваль та Дар'я Бірюк. В підсумку у нас лише три гравчині 2005 року – 20-річні Анна Шахватова, Вікторія Шошоя та Вікторія Богаченко. Решта ще і в наступному році матимуть можливість грати за цю збірну».
На груповому етапі збірна України зіграє у групі В, де її суперниками будуть Ірландія та Великобританія. До чвертьфіналу вийдуть дві з трьох кращих збірних групи.
Календар матчів молодіжної збірної України
2 серпня
21:00 Великобританія – Україна
3 серпня
18:30 Україна – Ірландія
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
- Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі
Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс