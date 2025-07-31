Визначився склад жіночої збірної України U-20 на Євробаскет

На груповому етапі збірна України зіграє у групі В

Тренерський штаб молодіжної жіночої збірної України з баскетболу U-20 на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з остаточною заявкою команди на чемпіонат Європи (Дивізіон В), який з 2 по 10 серпня пройде в Угорщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Склад збірної України U-20:

Богаченко Вікторія (Вінниця-МедУніверситет). Перший тренер – Алла Волошина

Черниш Катерина (Інваспорт-СДЮСШОР-5). Перший тренер – Олександр Фоменко

Куценко Валерія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Сергій Земба

Лавринець Анастасія (Sportowa Politechnica & Akademia Gortata Gdansk, Польща). Перший тренер – Вікторія Макушенко

Петришак Вікторія (Козачка-КПУ-ОДЮСШ). Перший тренер – Ольга Ковалик

Шахватова Анна (Франківськ-Прикарпаття). Перший тренер – Анатолій Нищименко

Шошоя Вікторія (Вінниця-МедУніверситет). Перший тренер — Алла Волошина

Синякова Еліна (Louisiana Tech Lady Techsters, США). Перший тренер — Ігор Овсянніков

Тупало Поліна (TTT Riga Juniors, Латвія). Перший тренер – Скрипник Руслан

Тиха Серафима (Virtus Cagliari, Італія). Перші тренерки — Ганна Макарчук, Олена Федченко

Тинщук Олександра (Siauliai-Vilmers, Литва). Перший тренер – Валерій Жартун

Виповська Таїсія (Alba Berlin, Німеччина). Перший тренер – Ірина Івахніна

Головний тренер молодіжної жіночої збірної України Євген Мурзін прокоментував вибір фінального списку, а також підготовку команди до чемпіонату Європи:

«На превеликий жаль не вдалось зібрати всіх гравчинь, яких хотілось. Ірина Бугайова, Євгенія Безкоровайна та Анастасія Шепелюк готувались зі збірною U-21 грати у Лізі націй 3х3, з різних причин не приїхали Катерина Коваль та Дар'я Бірюк. В підсумку у нас лише три гравчині 2005 року – 20-річні Анна Шахватова, Вікторія Шошоя та Вікторія Богаченко. Решта ще і в наступному році матимуть можливість грати за цю збірну».

На груповому етапі збірна України зіграє у групі В, де її суперниками будуть Ірландія та Великобританія. До чвертьфіналу вийдуть дві з трьох кращих збірних групи.

Календар матчів молодіжної збірної України

2 серпня

21:00 Великобританія – Україна

3 серпня

18:30 Україна – Ірландія

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники

Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)

Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)

Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)

Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)

Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)

Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)

Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)

Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)

Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)

Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)

Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)

Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)

Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)

Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)

Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)

Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)

Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)

В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)

Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)

Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)

Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс