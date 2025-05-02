П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми

Обвинуваченому митцю загрожує три роки позбавлення волі

Прокуратура вимагає скасування вироку для Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки і призначення йому реального покарання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на судовий реєстр.

30 квітня під час судового засідання було озвучено апеляційну скаргу прокурора. Зокрема, він не погоджується з покаранням, яке восени 2023 року ухвалив Голосіївський райсуд столиці. Остапа Ступу було засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років за те, що артист напідпитку врізався своєю авто у припарковану машину.

Прокурор вважає, що обвинуваченому актору призначено м’ягке покарання. Тому просить апеляційний суд скасувати вирок і ухвалити новий – призначити три роки в’язниці. Разом із тим, захисник Ступки просив змінити вирок шляхом пом’якшення покарання, призначивши штраф його клієнту.

Окремо Феміда розпорядилася застосувати привід до Остапа Ступки, оскільки він без поважної причини не з’явився на засідання. Виконувати рішення про доставку актора до суду на 21 травня буде начальник столичної поліції.

З моменту ухвалення вироку Голосіївським райсудом Остап Ступка перебуває під нічним домашнім арештом.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.