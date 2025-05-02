Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
До ухвалення вироку Остап Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП
фото: Остап Ступка/Facebook

Обвинуваченому митцю загрожує три роки позбавлення волі

Прокуратура вимагає скасування вироку для Народного артиста України, провідного актора Театру Франка Остапа Ступки і призначення йому реального покарання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на судовий реєстр.

30 квітня під час судового засідання було озвучено апеляційну скаргу прокурора. Зокрема, він не погоджується з покаранням, яке восени 2023 року ухвалив Голосіївський райсуд столиці. Остапа Ступу було засуджено до трьох років  обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на вісім років за те, що артист напідпитку врізався своєю авто у припарковану машину.

Прокурор вважає, що обвинуваченому актору призначено м’ягке покарання. Тому просить апеляційний суд скасувати вирок і ухвалити новий – призначити три роки в’язниці. Разом із тим, захисник Ступки просив змінити вирок шляхом пом’якшення покарання, призначивши штраф його клієнту.

Окремо Феміда розпорядилася застосувати привід до Остапа Ступки, оскільки він без поважної причини не з’явився на засідання. Виконувати рішення про доставку актора до суду на 21 травня буде начальник столичної поліції.

З моменту ухвалення вироку Голосіївським райсудом Остап Ступка перебуває під нічним домашнім арештом.

Як повідомляв «Главком», дорожня пригода сталася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover Остап Ступка, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Правоохоронці затримали Остапа Ступку на місці пригоди. Прилад «Драгер» показав 1,62 проміле алкоголю в його крові. 

Крім цього, як з’ясував «Главком», раніше актор Ступка неодноразово потрапляв у «п’яні» ДТП. Так, у квітні 2015 року правоохоронці зупинили його Range Rover на вул. Мельникова, 2 у Києві. Від артиста відчувався різкий запах алкоголю з рота, спостерігалося почервоніння очей. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння він відмовився. Тоді ж Дніпровського районного суду Києва визнав його винним у керуванні транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння і заборонив на два роки сідати на кермо автомобіля.

У вересні 2017 року патрульні знову затримали Остапа Ступаку. Він їхав на Land Rover Sport столичною вулицею Косенка з ознаками алкогольного сп'яніння. Подільський райсуд визнав винним, але покарання не призначив, бо сплили терміни притягнення до адмінвідповідальності.

Через рік, у вересні 2018 року, Ступка в черговий раз попався на п’яному кермуванні. Солом'янський райсуду також не покарав, бо закінчилися терміни.

Читайте також:

Теги: ДТП алкоголь прокурор в'язниця вирок Остап Ступка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ у Хмельницькій області загинуло двоє цивільних, ще декілька протестувальників отримали вогнепальні поранення
Убивства під хмельницьким СБУ. Розсекречено сенсаційний вирок Резонанс
17 квiтня, 13:15
У суді обвинувачений частково визнав вину
Військовий із ПТСР вдарив в обличчя поліцейського. Суд ухвалив несподіваний вердикт
6 квiтня, 13:45
Поліція поки ніяк не коментувала дану подію
На Київщині фура, яка перевозила зерно, загубила вантаж (відео)
3 квiтня, 09:46
Внаслідок ДТП постраждало двоє осіб
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
10 квiтня, 11:09
Ніколай Карташев із 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ
«Як у дитячому таборі». Окупант розповів про умови в українському полоні
22 квiтня, 06:58
Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині
Правоохоронці викрили підпільне виробництво алкоголю на Київщині
21 квiтня, 13:31
У Латвії чоловік отримав вирок за участь у війні проти України на боці Росії
У Латвії чоловік отримав вирок за участь у війні проти України на боці Росії
30 квiтня, 03:48
Чоловік підтвердив, що був за кермом, але заперечив звинувачення
У Копенгагені автомобіль в'їхав у натовп: десяток постраждалих
Вчора, 20:02
Засуджені – військовослужбовці 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу ЗС РФ
Двоє окупантів отримали вироки за знущання з цивільних та зґвалтування вагітної на Київщині
29 квiтня, 19:29

Кримінал

П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
П'яна ДТП за участю Остапа Ступки. Прокурор хоче, щоб народний артист сів до тюрми
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Підозрюваній у нападі на Стерненка обрано запобіжний захід
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка. Підозрювана вважала, що він працює на ФСБ – адвокат
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину
Замах на Стерненка: як затримана готувалася до скоєння злочину
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого
Нерухомість у Монако та Дубаї: що відомо про затриманого Богуслаєва-молодшого
У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна
У Монако затримано сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва за підозрою у легалізації майна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
67K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
65K
Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
22K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
14K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua