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«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Воїн світла». На війні загинув титулований український спортсмен
Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали

Суонг Артем Тхеа здобув звання майстра спорту України міжнародного класу, був членом національної збірної з ушу з 2013 року

22 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області загинув лейтенант Збройних Сил України, командир взводу механізованої роти механізованого батальйону – Суонг Артем Тхеа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спортивний Комітет України.

Артем Суонг народився 25 липня 1996 року в Києві. Спортивну кар’єру почав ще хлопчиком у Броварській спортивній школі ушу, в залі «Світлотехнік», де його першим і єдиним тренером став Заслужений тренер України Андрій Коваль. 

Його техніка була бездоганною, його виступи пам’ятали навіть ті, хто бачив їх лише раз. Він не просто перемагав – він надихав.

У своїй спортивній кар’єрі Суонг Артем Тхеа здобув звання майстра спорту України міжнародного класу, був членом національної збірної з ушу з 2013 року. Він п’ять разів ставав чемпіоном України серед юніорів і юнаків, вісім разів – серед дорослих. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2018 роки), бронзовий призер чемпіонату світу 2017 року, володар Кубка світу. 

Коли в Україну прийшла велика війна, Артем став до лав захисників, боронив схід України від російської навали. У званні лейтенанта служив командиром взводу.

На бойових завданнях, як і на спортивних аренах, він був справжнім – зібраним, сильним духом і тілом.

За мужність і віддану службу був нагороджений відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний Хрест», відзнакою командира ОТУ «Луганськ», медаллю «Захисник Сходу».

Друзі називали його «воїном світла»: «Ти був справжнім прикладом людяності, мужності й незламного духу. Ти завжди випромінював життєрадісність, підтримував інших у найважчі моменти й ніколи не здавався. Ти назавжди залишишся у наших серцях і пам’яті. На щиті...»

Нагадаємо, на фронті загинув хореограф та балетмейстер Віктор Войников. Віктор Войников понад 20 років працював над розвитком танцювального мистецтва в Україні. Його мобілізували до лав Збройних сил України у 2023 році.

Теги: ушу війна спорт смерть

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