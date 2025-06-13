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США сформували концепцію миру в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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США сформували концепцію миру в Україні
Кіт Келлог розповів про прогрес щодо питання миру в Україні
фото із відкритих джерел

Кіт Келлог розповів, як бачить завершення війни РФ в Україні

Сполучені Штати порівняли пропозиції України та Росії щодо врегулювання війни й на їх основі виробили свій варіант досягнення миру. Про це заявив спецпредставник американського президента по Україні Кіт Келлог, виступаючи напередодні у Брюсселі на форумі Німецького фонду Маршалла, пише «Главком»

«Ми дійшли того, що називаємо переліком умов. Це перелік умов є контурами (проєкту мирного врегулювання, – «Главком»). Ми вважаємо, що це ваш (України та РФ, – «Главком») остаточний варіант урегулювання. Ми взяли український перелік умов. Потім отримали російський перелік умов і звели їх разом», – сказав Кіт Келлог.

За його словами, цей варіант досягнення миру виграшний, і він допоможе досягти мирної угоди. «Ми хочемо досягти припинення вогню на поточних позиціях: хто де стоїть, та територія, яка закріплена за сторонами. Це не юридичне визнання, а фактичне. Потім повернення дітей, полонених та стійке перемир'я, що вигідне не лише Україні, а і Європі», – поділився планами Келлог.

Спецпосланця журналісти також спитали, яким є цей остаточний варіант. «Коли ми говоримо про цей перелік умов, ми говоримо про всеосяжне припинення вогню», – відповів Келлог. Він додав, що брав участь у різних зустрічах щодо мирного врегулювання війни в Україні, що відбулися в Джидді, Ер-Ріяді, Парижі, Лондоні та Стамбулі.

Нагадаємо, спеціальний представник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог порівняв президента України Володимира Зеленського з 16-м президентом США Авраамом Лінкольном. «У нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський… Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою», – зазначив Келлог.

Зеленський заявив, що російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати й намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції. 

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Теги: США війна незалежність Україна суверенітет Кіт Келлог

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