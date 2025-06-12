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Зеленський пояснив, чому Путін погоджується на переговори з Україною

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський пояснив, чому Путін погоджується на переговори з Україною
Росія веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій
фото з відкритих джерел

РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін веде переговори з Україною тільки через загрозу нових санкцій. Про це глава української держави заявив в інтерв’ю Bild, передає «Главком».

Зеленський розповів, що Росії важливо показати президенту США Дональду Трампу, що «між Україною і РФ є дипломатичний міст». – «Щоб проти Росії не запроваджували санкцій».

Більше того, за словами Зеленського, РФ хотіла діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну.

«Тривала війна без підтримки партнерів – це був би ідеальний варіант для Путіна. Він не витримає тривалої війни з партнерами і санкціями», – додав він.

Додатково український лідер висловився про санкції. Він вважає, що головною помилкою обмежень полягає в тому, що їх реалізували занадто повільно. Це, своєю чергою, дало Путіну шанс адаптуватися. Зокрема, йдеться про економіку і особливо про військову промисловість. – «Путін відчуває, що його економіка зараз страждає. Але він хоче виграти більше часу, перш ніж буде запроваджено жорсткі санкції, тому що він зможе протриматися ще якийсь час».

Крім того, президент наголосив, що чим більшою буде підтримка Україні, тим менше українців загине.

«Люди – це не дрова, які ми кидаємо у вогонь. Ми не ставимося до своїх людей так, як це роблять росіяни», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю Bild. Президент розповів про російські атаки, тактику Кремля та санкції проти РФ. Детальніше «Главком» писав тут.

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Теги: переговори Володимир Зеленський путін війна окупанти США санкції

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