Російський дрон знищив будинок директора Одеського зоопарку

Директор зоопарку не постраждав

У ніч проти 16 травня РФ атакувала Одещину. Внаслідок чого постраждав будинок директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КУ «Одеський зоопарк».

«На жаль, сталася трагедія: в будинок директора Одеського зоопарку потрапив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок був знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, внаслідок атаки на Одещину постраждали три людини. Зокрема, зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, гараж з трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які рятувальники спільно з добровольцями оперативно ліквідували.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, російські війська вчергове атакували столичний регіон, застосувавши безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень адміністративна будівля, магазин, недіючий будинок культури та будівля освітнього закладу.