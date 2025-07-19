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Уперше з 2022 року Магучіх лишилась без нагороди етапу «Діамантової ліги»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Уперше з 2022 року Магучіх лишилась без нагороди етапу «Діамантової ліги»
Сьогодні, 19 липня, на етапі у Лондоні Магучіх з результатом 1,93 м посіла четверте місце
фото: Reuters

Магучіх заявила, що має розуміння, що необхідно змінити, щоб показувати впевнені результати

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх вперше з 2022 року залишилась без нагороди на етапі «Діамантової ліги». Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 19 липня, на етапі у Лондоні Магучіх з результатом 1,93 м посіла четверте місце.

30 червня 2022 року Ярослава посіла п'яте місце на етапі у Стокгольмі.

«Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, бо це не ті результати. Останні два старти – не ті результати, на які я можу стрибати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу, будемо готуватися до нього», – сказала Ярослава у коментарі для «Суспільне Спорт».

Вона підкреслила – має розуміння, що необхідно змінити, щоб показувати впевнені результати на висоті понад два метри. Легкоатлетка додала, що хоча це і питання техніки, але головна проблема виникає на психологічному рівні.

«Проблеми з дугою, бо я не лягаю в неї, а зрізаю її, і роблю широкі кроки перед відштовхуванням, а мала б навпаки робити короткі. Наскільки швидко це можна виправити? Думаю, це усе в мене у голові. Мені треба налаштуватися та повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри», – заявила Ярослава.

Діамантова ліга-2025. Лондон. Стрибки у висоту

  1. Морган Лейк (Велика Британія) – 1.96 м
  2. Елеонор Паттерсон (Австралія) – 1.93 м
  3. Крістіна Гонзель (Німеччина) – 1.93 м
  4. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.93 м

Нагадаємо, Ярослава Магучіх перемогла на «бронзовому» етапі Континентального легкоатлетичного туру в бельгійському Льєжі. 

Теги: Ярослава Магучіх легка атлетика Діамантова ліга

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