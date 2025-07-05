Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак

Магін брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо

Кіра Магіан: Я вже почала лікування, і я неймовірно вдячна рідним та близьким за любов та підтримку

Ірландська бігунка, чемпіонка Європи на дистанції 1500 метрів Кіра Магіан повідомила, що їй діагностували рак. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу поділитись непростою новиною: у мене діагностували рак. Я вже почала лікування, і я неймовірно вдячна рідним та близьким за любов та підтримку. Прямо зараз я зосереджена на лікуванні. Дуже прошу поважати моє приватне життя та приватність моїх близьких, ми проходимо через це разом», – написала дівчина.

На рахунку 33-річної Магіан золото (2024 рік), срібло (2022 рік) та бронза (2016 рік) на чемпіонатах Європи з бігу на 1500 м.

Вона брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо.

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції.

Як повідомлялося, колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

«Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років – і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?... Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути – відразу стає погано», – розповіла ведуча.