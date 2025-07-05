Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Магін брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо
фото: Reuters

Кіра Магіан: Я вже почала лікування, і я неймовірно вдячна рідним та близьким за любов та підтримку

Ірландська бігунка, чемпіонка Європи на дистанції 1500 метрів Кіра Магіан повідомила, що їй діагностували рак. Про це повідомляє «Главком».

«Хочу поділитись непростою новиною: у мене діагностували рак. Я вже почала лікування, і я неймовірно вдячна рідним та близьким за любов та підтримку. Прямо зараз я зосереджена на лікуванні. Дуже прошу поважати моє приватне життя та приватність моїх близьких, ми проходимо через це разом», – написала дівчина.

На рахунку 33-річної Магіан золото (2024 рік), срібло (2022 рік) та бронза (2016 рік) на чемпіонатах Європи з бігу на 1500 м.

Вона брала участь в Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо.

Нагадаємо, китайські вчені з Онкологічного центру Пекінського університету та інших наукових інститутів розробили нову імунотерапію, яка суттєво продовжує життя онкохворим. Метод під назвою CAR-T використовує генетично модифіковані імунні клітини для боротьби із так званими солідними (твердими) раковими пухлинами.

До слова, національна служба охорони здоров'я Англії оголосила, що до 15 тис. онкохворих на рік можна буде лікувати за допомогою швидкої ін'єкції. 

Як повідомлялося, колишня телеведуча «Нового каналу» Світлана Рижук, яка вела ранкове шоу «Підйом», розповіла, як бореться з онкологією.

«У мене зараз онко молочної залози з метастазами в печінку й кістки. В Україні медики запевняли, що «з цим можна жити довго і щасливо», а в Німеччині пояснили, що це – хронічне захворювання, з яким доведеться жити все життя», – розповіла ведуча.

Зараз жінка проходить хіміотерапію в Німеччині. Попри важке лікування, зазначає, що загалом почала почуватися краще.

«Лікування і життя, лікування і життя. Це дає можливість довше прожити. Кажуть: 5-10 років – і я не розумію, що це за 5-10 років? Це мало чи багато?... Слизові пересушуються дуже. Німіють кінчики пальців рук і ніг, іноді важко ходити. Втома приходить дуже швидко. На сонці взагалі неможливо бути – відразу стає погано», – розповіла ведуча.

Читайте також:

Теги: рак онкологія легка атлетика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данило Сич, Роман Попов та Олег Рибак досягли історичного успіху
Україна здобула перше в історії командне золото на юніорських чемпіонатах світу
30 червня, 13:27
Роберт Алоєв здобув золото чемпіонату Європи
Україна посіла третє командне місце на чемпіонаті Європи з вільної боротьби U15
27 червня, 14:19
Юнацька збірна України U-19 із футзалу пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи
Юнацька збірна України U-19 із футзалу візьме участь у турнірі у Хорватії
23 червня, 16:43
Українці вдало розпочали чемпіонат світу
Юніорська збірна України добула три нагороди на чемпіонаті світу з підводного спорту
20 червня, 12:08
До переліку ГУР потрапили росіяни, які вітали диктатора Путіна з днем народження
ГУР оновив перелік російських спортсменів, які підтримують війну: хто потрапив до списку
19 червня, 11:03
МОК відповів на запит «Главкому»
МОК прокоментував участь білорусів у міжнародних турнірах під державною символікою
16 червня, 10:00
Рак підшлункової залози є максимально небезпечним
Створено вакцину проти найважчого виду раку
12 червня, 09:54
Інцидент стався під час гри чемпіонату РФ з хокею на траві
Продавець полуниці підстрелив тренера під час матчу чемпіонату Росії з хокею на траві
11 червня, 12:31
За свій виступ дівчата отримали 202.7965 бала
Україна сріблом завершила чемпіонат Європи з артистичного плавання
6 червня, 11:34

Новини

Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Чемпіонка Європи з легкої атлетики повідомила, що у неї виявили рак
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Одіозний член МОК оцінив шанси росіян на участь в Олімпіаді
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Україна здобула першу нагороду чемпіонату Європи з плавання серед юніорів
Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі
Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі
Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади
Росіяни, які брали участь у турнірі на честь 70-річчя Путіна, потрапили до заявки Універсіади
Збірна України з жіночої боротьби посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи U20
Збірна України з жіночої боротьби посіла перше командне місце на чемпіонаті Європи U20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 липня 2025
62K
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
40K
«Українські вертольоти» заявляють про атаку. До президента звернувся колектив компанії, ветерани та родини загиблих військових
13K
Пентагон перевірив запаси боєприпасів: NBC дізнався результати
12K
Абсолютна самотність Зеленського

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua