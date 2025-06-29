Ярослава Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту

Ярослава підкорила з першої спроби висоту в 2.00 м і достроково забезпечила собі перемогу

Виступ Ярослави став одним із ключових моментів для української збірної на цьому етапі чемпіонату

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула перемогу у стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи‑2025. Про це інформує «Главком».

Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.

Магучіх підтвердила свій статус лідерки, подолавши планку на висоті 2 метри. Її виступ приніс важливі очки для збірної України в командному заліку. Змагання проходять у Мадриді, де українська команда змагається серед найсильніших збірних континенту.

Минулого разу Магучіх також виграла цей сектор, і цьогорічна перемога стала підтвердженням її стабільності та високого класу. Її результат став найкращим у змаганні, залишивши суперниць позаду. Виступ Ярослави став одним із ключових моментів для української збірної на цьому етапі чемпіонату.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх на другому етапі поспіль виграла «срібло» Діамантової ліги. У Парижі, де українка у 2024-му стала рекордсменкою світу, цього разу вона завершила змагання із результатом 1.97 метра.

Олімпійська чемпіонка стартувала з четвертої планки – 1.91 метра – одночасно з австралійкою Ніколою Оліслагерс. Перелетівши її з першої спроби, Магучіх вже на наступній висоті 1.94 м мала два невдалі стрибки – і ризикувала вперше за роки завершити змагання поза п'єдесталом.

До слова, у катарській Досі відбулися змагання жіночих стрибків у висоту турніру What Gravity Challenge. Участь у турнірі взяли дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх та Левченко на What Gravity Challenge-2025 боролися з вісьмома іншими суперницями. Серед них – бронзова призерка Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкені Крістіна Гонзель, Імке Оннен, британка Морган Лейк.