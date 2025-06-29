Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ярослава Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ярослава Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту
Ярослава підкорила з першої спроби висоту в 2.00 м і достроково забезпечила собі перемогу
фото: Reuters

Виступ Ярослави став одним із ключових моментів для української збірної на цьому етапі чемпіонату

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх вдруге поспіль здобула перемогу у стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи‑2025. Про це інформує «Главком».

 Українська світова рекордсменка Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи-2025 з легкої атлетики у дивізіоні I.

Магучіх підтвердила свій статус лідерки, подолавши планку на висоті 2 метри. Її виступ приніс важливі очки для збірної України в командному заліку. Змагання проходять у Мадриді, де українська команда змагається серед найсильніших збірних континенту.

Минулого разу Магучіх також виграла цей сектор, і цьогорічна перемога стала підтвердженням її стабільності та високого класу. Її результат став найкращим у змаганні, залишивши суперниць позаду. Виступ Ярослави став одним із ключових моментів для української збірної на цьому етапі чемпіонату.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх на другому етапі поспіль виграла «срібло» Діамантової ліги. У Парижі, де українка у 2024-му стала рекордсменкою світу, цього разу вона завершила змагання із результатом 1.97 метра.

Олімпійська чемпіонка стартувала з четвертої планки – 1.91 метра – одночасно з австралійкою Ніколою Оліслагерс. Перелетівши її з першої спроби, Магучіх вже на наступній висоті 1.94 м мала два невдалі стрибки – і ризикувала вперше за роки завершити змагання поза п'єдесталом.

До слова, у катарській Досі відбулися змагання жіночих стрибків у висоту турніру What Gravity Challenge. Участь у турнірі взяли дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх та Левченко на What Gravity Challenge-2025 боролися з вісьмома іншими суперницями. Серед них – бронзова призерка Ігор у Парижі Елеанор Паттерсон, німкені Крістіна Гонзель, Імке Оннен, британка Морган Лейк.

Читайте також:

Теги: Ярослава Магучіх стрибки у висоту легка атлетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для Дорощука «срібло» етапу стало другим на рівні Діамантової ліги
Дорощук здобув срібло етапу Діамантової ліги в стрибках у висоту
7 червня, 10:42
Геращенко: На руках 3820 г, 55 см суцільного щастя і радості
Призерка Олімпіади-2024 народила доньку
12 червня, 11:05
Стрибки з жердиною для Матвія більше, ніж спорт
12-річний український стрибун з жердиною продемонстрував найкращий результат у світі
16 червня, 10:31
Матвій є сином срібної призерки чемпіонату світу 199 року з легкої атлетики Анжели Балахонової
Світовий рекордсмен у стрибках з жердиною відзначив досягнення 12-річного українця
17 червня, 11:37
Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих
На фронті загинув чемпіон України з легкої атлетики
19 червня, 17:17
Ярослава Магучіх на другому етапі поспіль виграла «срібло» Діамантової ліги
Магучіх прокоментувала своє срібло на етапі Діамантової ліги в Парижі
21 червня, 11:19
Головним суперником Кохана на змаганнях в Естонії став 5-разовий чемпіон світу Павел Файдек з Польщі
Кохан з рекордом стадіону виграв етап Континентального туру
22 червня, 11:31
Прощання з ліквідованим окупантом пройде 26 червня
Судив чемпіонат світу. ЗСУ ліквідували російського арбітра-окупанта
26 червня, 11:28
Після успішних виступів Килипко та Онуфрієв вразили вболівальників поцілунком
Українські легкоатлети зачарували мережу гарячим поцілунком (відео)
27 червня, 13:41

Новини

Ярослава Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту
Ярослава Магучіх вдруге поспіль перемогла на командному Євро-2025 у стрибках у висоту
Україна перемогла Болгарію у Лізі націй з волейболу
Україна перемогла Болгарію у Лізі націй з волейболу
Україна – Угорщина: де дивитися фінал жіночої волейбольної Золотої Євроліги
Україна – Угорщина: де дивитися фінал жіночої волейбольної Золотої Євроліги
Керівник російського футболу розраховує, що президент УЄФА відвідає РФ вже у 2025 році
Керівник російського футболу розраховує, що президент УЄФА відвідає РФ вже у 2025 році
Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
Болгарія – Україна: де та коли дивитися гру волейбольної Ліги націй
Під час змагань загинув чемпіон Росії з мотокросу
Під час змагань загинув чемпіон Росії з мотокросу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
64K
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
19K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
16K
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua