Став відомий склад збірної України на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики
Молодіжний чемпіонат Європи-2025 17 липня розпочнеться у норвезькому Бергені
17-20 липня в Бергені (Норвегія) відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив команду з 29 спортсменів і спортсменок, які візьмуть у ньому участь, повідомляє «Главком».
До складу, зокрема, ввійшли титуловані метальники Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також учасники чемпіонату Європи в приміщенні та командного чемпіонату Європи Данило Дубина й Діана Гончаренко.
Також досить досвідчений учасник естафет Олексанр Сосновенко і вже досить відомі скороходи – Валерія Шоломіцька й Микола Рущак, який на командному чемпіонаті Європи наблизився до національного рекорду України на дистанції 20 км.
Склад збірної України на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики
- 100 м: Діана Гончаренко; Олександр Сосновенко
- 100 м / 110 м з бар'єрами: Аліна Кишкіна; Дмитро Багінський, Володимир Кілко
- 400 м: Наталія Бесідовська
- 800 м: Аліна Корсунська Аліна
- 1500 м: Тетяна Чорновол
- 10000 м: Уляна Рачинська; Андрій Атаманюк
- Естафета 4х100 метрів: Володимир Кілко, Давид Кулаковський, Олександр Сосновенко, Андрій Барабанов
- Спортивна ходьба 1000 м: Валерія Шоломіцька; Микола Рущак
- Стрибки у висоту: Ірина Безсмертна, Вероніка Крамаренко; Кирило Луценко, Артем Пікаш, Роман Петрук
- Стрибки з жердиною: Ілля Бобровник, Валентин Лобода
- Стрибки в довжину: Аліна Лістунова; Данило Дубина, Нікіта Маслюк, Андрій Шкабара
- Потрійний стрибок: Бойчук Світлана, Часс Альона; Шкабара Андрій
- Штовхання ядра: Ольга Голодна; Артем Левченко
- Метання диска: Михайло Брудін
- Метання молота: Валерія Дмитровська
- Метання списа: Артур Фельфнер
Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.
Наші борці здобули сім медалей:
- «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
- «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).
Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.
У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.
Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.
Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.
У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.