Став відомий склад збірної України на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

Титулований метальник Фельфнер візьме участь у молодіжному Євро з легкої атлетики

Молодіжний чемпіонат Європи-2025 17 липня розпочнеться у норвезькому Бергені

17-20 липня в Бергені (Норвегія) відбудеться молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив команду з 29 спортсменів і спортсменок, які візьмуть у ньому участь, повідомляє «Главком».

До складу, зокрема, ввійшли титуловані метальники Артур Фельфнер і Михайло Брудін, а також учасники чемпіонату Європи в приміщенні та командного чемпіонату Європи Данило Дубина й Діана Гончаренко.

Також досить досвідчений учасник естафет Олексанр Сосновенко і вже досить відомі скороходи – Валерія Шоломіцька й Микола Рущак, який на командному чемпіонаті Європи наблизився до національного рекорду України на дистанції 20 км.

Склад збірної України на молодіжний чемпіонат Європи з легкої атлетики

100 м: Діана Гончаренко; Олександр Сосновенко

100 м / 110 м з бар'єрами: Аліна Кишкіна; Дмитро Багінський, Володимир Кілко

400 м: Наталія Бесідовська

800 м: Аліна Корсунська Аліна

1500 м: Тетяна Чорновол

10000 м: Уляна Рачинська; Андрій Атаманюк

Естафета 4х100 метрів: Володимир Кілко, Давид Кулаковський, Олександр Сосновенко, Андрій Барабанов

Спортивна ходьба 1000 м: Валерія Шоломіцька; Микола Рущак

Стрибки у висоту: Ірина Безсмертна, Вероніка Крамаренко; Кирило Луценко, Артем Пікаш, Роман Петрук

Стрибки з жердиною: Ілля Бобровник, Валентин Лобода

Стрибки в довжину: Аліна Лістунова; Данило Дубина, Нікіта Маслюк, Андрій Шкабара

Потрійний стрибок: Бойчук Світлана, Часс Альона; Шкабара Андрій

Штовхання ядра: Ольга Голодна; Артем Левченко

Метання диска: Михайло Брудін

Метання молота: Валерія Дмитровська

Метання списа: Артур Фельфнер

Як повідомлялося, збірна України з греко-римської боротьби посіла третє місце у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії.

Наші борці здобули сім медалей:

«Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).

«Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

У столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.