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Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Вперше за 10 років: жіноча збірна України вийшла на Чемпіонат Європи з гандболу
фото: Федерація гандболу України

У перших п'яти турах жіноча збірна України здобула три перемоги

За підсумками матчу останнього туру відбору проти Словаччини, жіноча збірна України з гандболу вийшла на чемпіонат Європи-2024. Про це повідомляє Суспільне.

Німеччина, Словаччина та Ізраїль стали суперницями України у кваліфікації на Євро-2024.

У перших п'яти турах жіноча збірна України здобула три перемоги. Дві над Ізраїлем та одну над Словаччиною, а обох поразок зазнали від німкень.

Видання пише, що Німеччина достроково виграла відбіркову групу та вийшла на Євро. Натомість доля другої прямої путівки вирішувалась у матчі останнього туру між Словаччиною та Україною: щоб зберегти друге місце та кваліфікуватись на турнір, підопічним Бориса Чижова було достатньо не програти словачкам з різницею у понад п'ять голів.

Жіноча збірна України з гандболу посіла друге місце у групі та вперше з 2014 року зіграє на жіночому чемпіонаті Європи з гандболу.

Нагадаємо, що зіркова українська шахістка Анна Музичук відмовилася потиснути руки двом нейтральним спортсменкам із громадянством РФ на Турнірі претенденток-2024 у Канаді.

У другому турі українка відмовилася від рукостискання з Олександрою Горячкіною, а в наступному матчі – вчинила так само з Катериною Лагно.

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Теги: спорт гандбол Збірна України Україна

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