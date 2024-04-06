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«Спорт – це війна». Тренерка коханки Путіна закликала росіян не їхати на Олімпіаду

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Спорт – це війна». Тренерка коханки Путіна закликала росіян не їхати на Олімпіаду
Вінер була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою диктатора Володимира Путіна

За словами Вінер, російським спортсменам чітко дали зрозуміти, що їм не радітимуть у Парижі

Очільниця Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер виступила проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх.

«Я завжди говорила, що спорт – це війна, тільки з мирним результатом. Там іде конкуренція не на життя, а на смерть, люди виходять поламані та виграють. А зараз за що боротися, куди, навіщо, чому? Повинна пройти тренерська рада, мають виступити лідери та спортсмени та ухвалити рішення», – сказала Вінер.

За її словами, російським спортсменам ясно дали зрозуміти, що їм не радітимуть у Парижі.

«Нам уже сто разів пояснили, що там нам не будуть раді, що Росія має виступати як команда біженців, що за нами треба стежити. Куди далі принижуватися, я не розумію», – додала Вінер.

Варто зазначити, що вона свого часу була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: росія спорт росіяни олімпійські ігри Олімпіада

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