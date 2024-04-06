«Спорт – це війна». Тренерка коханки Путіна закликала росіян не їхати на Олімпіаду

За словами Вінер, російським спортсменам чітко дали зрозуміти, що їм не радітимуть у Парижі

Очільниця Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер виступила проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх.

«Я завжди говорила, що спорт – це війна, тільки з мирним результатом. Там іде конкуренція не на життя, а на смерть, люди виходять поламані та виграють. А зараз за що боротися, куди, навіщо, чому? Повинна пройти тренерська рада, мають виступити лідери та спортсмени та ухвалити рішення», – сказала Вінер.

За її словами, російським спортсменам ясно дали зрозуміти, що їм не радітимуть у Парижі.

«Нам уже сто разів пояснили, що там нам не будуть раді, що Росія має виступати як команда біженців, що за нами треба стежити. Куди далі принижуватися, я не розумію», – додала Вінер.

Варто зазначити, що вона свого часу була тренеркою олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої, яку ЗМІ називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Олімпійські ігри відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.