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ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти

Наталія Порощук
glavcom.ua
ISW назвав напрямки, на яких наступають окупанти
Російські джерела стверджували, що війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень
фото з відкритих джерел

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на південний захід і захід від Авдіївки

Військові РФ просуваються поблизу Авдіївки та на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналіз ISW

Під Кремінною 1 квітня тривали позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремміна не було. Позиційні бої тривали на захід від Кремінної біля Тернів і на південь – біля Білогорівки.

ISW спостерігав, що російські війська коливаються між атаками на Куп’янському та Кремінному напрямках, щоб підтримувати постійний наступальний тиск на українські підрозділи, які обороняються вздовж цієї лінії.

Російські джерела стверджували, що війська окупантів просунулися на захід від Бахмута, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показали наслідки невдалої атаки російської бронетехніки на Іванівське (між Бахмутом і Часовим Яром). Один з російських логерів стверджує, що окупанти за останні дні втратили 5-6 одиниць бронетехніки під час атак поблизу Іванівського.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на південний захід і захід від Авдіївки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 31 березня, видно, що їхні підрозділи просунулися вулицею Гагаріна в Водяному і вийшли на західну околицю населеного пункту. Геолокаційні кадри, опубліковані в період з 30 березня по 1 квітня, підтверджують, що російські війська намагалися додатково просуватися на захід від Тоненького.

Відомий російський військовий блогер поскаржився, що просуванню окупантів у районі Авдіївки заважають некомпетентні російські командири тактичного рівня, які більше зацікавлені в просуванні своєї кар’єри, ніж у захисті своїх людей. Позиційні бойові дії 1 квітня тривали на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Позиційні бої тривали також на ділянці кордону Донецько-Запорізької області, підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

Російські війська просунулися на захід Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня, вказують на те, що російські війська незначно просунулися на північ від Козачих Лагерів (3 км від річки Дніпро на східному березі Херсонської області), хоча це малоймовірно протягом останньої доби.

Російські та українські сили повідомляли про продовження боїв у Кринках.

Нагадаємо, що сьогодні у ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак.

Теги: окупанти Херсон Україна Авдіївка військові українці Херсонщина війна ЗСУ окупація

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