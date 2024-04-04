У ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе

Окупанти знову завдають удар по Харкову

О 23:28 у Харкові повторно пролунали вибухи. Росіяни обстрілюють місто. Про це повідомили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

За словами мера, у Харкові знову чутно вибухи. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

«Окупанти знову наносять удари по Харкову! Перебувайте в укриттях», – написав Олег Синєгубов.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що сьогодні ввечері о 21:43 в Харкові лунали вибухи.

До того ж у ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував «Шахеди» на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв – троє рятувальників.

Також унаслідок ворожих обстрілів Харкова вранці 4 квітня, була знеструмлена ядерна установка «Джерело нейтронів».