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Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Директор ЦРУ спрогнозував, коли Україна зможе перехопити наступальну ініціативу
Бернс попередив Сенат, що відмова від додаткової допомоги Україні буде «величезною та історичною помилкою для США»
фото з відкритих джерел

Якщо Конгрес затвердить додаткову допомогу Україні, існує «реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської Росії»

З додатковою допомогою США Україна зможе до кінця цього року або ж на початку 2025 року перехопити наступальну ініціативу на фронті. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс під час слухань у комітеті Сенату з розвідки в понеділок.

Бернс сказав, що тільки-но повернувся з України і впевнений, що «зараз ми перебуваємо на дуже важливому роздоріжжі» для України, європейської безпеки та американських інтересів у світі в довгостроковій перспективі.
 
За його словами, якщо Конгрес затвердить додаткову допомогу Україні, існує «реальна можливість закріпити стратегічний успіх України та стратегічну поразку для путінської Росії». На думку ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе далі завдавати Росії втрат – йдеться про удари і по окупованому Криму, і по Чорноморському флоту країни-агресора.

«З додатковою допомогою Україна наприкінці 2024-го – на початку 2025 року може опинитися в ситуації, де зможе перехопити наступальну ініціативу і вести переговори з позиції сили», – заявив Бернс.

Інший варіант, якщо США не нададуть Україні додаткової допомоги, за словами Бернса, – Україна може у 2024 році втратити великі території, а світ побачить «більше Авдіївок».

«Один високопоставлений український партнер розповів мені, що сталося [в боях за Авдіївку]. Він сказав – наші люди билися так довго і так відчайдушно, як тільки могли, у нас закінчилися боєприпаси, а росіян менше не ставало», – розповів директор ЦРУ.

Бернс попередив Сенат, що відмова від додаткової допомоги Україні буде «величезною та історичною помилкою для США».

Як відомо, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. 

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

Теги: гроші фінансування Україна боєприпаси президент Сенат США переговори обмеження

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