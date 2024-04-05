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Європарламентар поскаржився на комплекс, який заважає Заходу допомогти Україні розгромити Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
Європарламентар поскаржився на комплекс, який заважає Заходу допомогти Україні розгромити Путіна
Литовський політик: Потрібно інвестувати в трансформацію Росії через перемогу України
фото: Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas

Андрюс Кубіліус: «У Заходу є страх розвалу режиму Путіна»

Невідомість від розпаду Росії посилює страх західних країн перед путінським режимом. Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Литви, депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс в інтерв'ю «Главкому».

«Є одна велика проблема – страх розвалу режиму Путіна, який є на Заході. Тобто якщо Україна перемагає, Росія розгромлена, падає путінський режим. А що буде після нього? Може бути ще гірше. Але що ще гірше можна придумати?», – пояснює литовський політик.

На думку євродепутата, такий страх Заходу потрібно долати, адже він зменшує можливості західних країн допомагати Україні перемогти Росію.

Також Кубілюс зауважував, що західні країни бояться розмов про розпад Росії на незалежні країни, адже тоді постає питання про контроль над ядерною зброєю.  «Тому зі свого боку ми говоримо про можливість позитивної трансформації Росії. Говоримо про те, що перемога України, наша допомога вашій країні, так само членство України в НАТО і ЄС, дасть Україні сильний розвиток. Це може допомогти трансформуватися Росії в нормальну державу», – пояснює Кубілюс.

За його словами, фундамент перетворення Росії на демократичну державу – це перемога України. На думку Кубілюса, саме перемога України вирішить на європейському континенті всі проблеми безпеки.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявляв, що позиція Сполучених Штатів щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.

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Теги: росія міністр депутат путінський режим Україна перемога

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