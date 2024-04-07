Українська шахістка відмовилася тиснути руки росіянкам на турнірі в Канаді

Анна Музичук на Турнірі претенденток-2024 в Торонто

Українка відмовилася від рукостискання з Олександрою Горячкіною та Катериною Лагно

Зіркова українська шахістка Анна Музичук відмовилася потиснути руки двом нейтральним спортсменкам із громадянством РФ на Турнірі претенденток-2024 у Канаді.

У другому турі українка відмовилася від рукостискання з Олександрою Горячкіною, а в наступному матчі – вчинила так само з Катериною Лагно.

Гарячкиній українка програла, а з колишньою українкою Лагно зіграла внічию. У першому турі Музичук також зіграла внічию із представницею Болгарії Нургюл Салімовою.

Переможниця Турніру претенденток зіграє з китаянкою Цзюй Веньцзюнь за звання чемпіонки світу з шахів.

Як відомо, турнір проходить у Торонто, але перед цим його хотіли провестив в Іспанії, оскільки Канада не видавала візи індійським та російським гросмейстерам.

Однак після публічного звернення ФІДЕ (Міжнародної шахової федерації) Канада таки дозволила їм в'їзд у країну.

Нагадаємо, що раніше польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда на Чемпіонаті світу зі швидкісних шахів відмовився потиснути руку своєму супернику з РФ Денису Хісматуліну, оскільки той підтримує війну в Україні та російського диктатора Володимира Путіна. Фрагмент трансляції розлетівся мережею.