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Вписала своє ім'я в історію. Українка судитиме фінал жіночого Євро-2022

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 03:38 glavcom.ua
Вписала своє ім'я в історію. Українка судитиме фінал жіночого Євро-2022
Катерина Монзуль судитиме фінал жіночого Євро-2022
фото з відкритих джерел

Українка вперше в історії працюватиме головним арбітром у фіналі Чемпіонату Європи з футболу

Українку Катерину Монзуль призначили головною суддею фінального матчу жіночого чемпіонату Європи 2022 року, в якому зустрінуться збірні Англії та Німеччини, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Допомагатимуть 41-річній харків'янці її співвітчизниця Марина Стрілецька та полячка Пауліна Барановська. Роль четвертого рефері виконає Стефані Фраппар із Франції.

Монзуль стане першою українкою, яка працюватиме головною суддею у фіналі жіночого чемпіонату Європи.

 У 2015 році Міжнародна федерація футбольної історії та статистики назвала Катерину найкращею арбітринею світу.

Фінал жіночого Євро-2022 між збірними Англії та Німеччини відбудеться у неділю, 31 липня. Гру прийме лондонський стадіон Вемблі.

Раніше Монзуль стала першою жінкою, яка працювала головною суддею на матчі чоловічої збірної Англії.

Монзуль працювала на відбірному матчі чемпіонату світу між збірними Австрії та Фарерських островів. Згодом увійшла в історію Англії, провівши гру цієї збірної з Андоррою. Тоді загорівся стадіон.

Теги: спорт суддя НОВИНИ ФУТБОЛУ

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