Всі результати третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Українці забивають в Угорщині, «Бенфіка» б’є на виїзді «Спартак»
В Лізі чемпіонів пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду. Нова команда нападника української збірної «Бенфіка» Романа Яремчука впевнено переграла в гостях московський «Спартак» – 2:0. Роман участі в матчі не брав, бо перейшов у лісабонський клуб вже після того, як заявки на гру були відправлені в УЄФА.
Угорський «Ференцварош», за який грають Олександр Зубков і Ігор Харатін, взяло гору над чеською «Славією». Харатін забив один м’яч, а інший у власні ворота відправив інший українець, захисник «Славії» Тарас Качараба – 2:0.
В третьому матчі дня «Динамо» (Загреб) розійшлося миром з польською «Легією» - 1:1.
Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.
Раніше перемогу в кваліфікації Ліги чемпіонів здобув «Шахтар», який у гостях здолав бельгійський «Генк» - 2:1.
Решта результатів третього кваліфікаційного раунду:
«Олімпіакос» – «Луудогорець» – 1:1
«Црвена Звєзда» – «Шеріф» – 1:1
ПСВ – «Мідтьюланд» – 3:0
«Клуж» – «Янг Бойз» – 1:1
«Мальме» – «Рейнджерс» – 2:1
«Спарта» – «Монако» – 0:2
5 серпня будуть зіграні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. Ковалівський «Колос» прийматиме на своєму полі казахський «Шахтар».
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