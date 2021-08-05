Всі результати третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Українці забивають в Угорщині, «Бенфіка» б’є на виїзді «Спартак»

В Лізі чемпіонів пройшли перші матчі третього кваліфікаційного раунду. Нова команда нападника української збірної «Бенфіка» Романа Яремчука впевнено переграла в гостях московський «Спартак» – 2:0. Роман участі в матчі не брав, бо перейшов у лісабонський клуб вже після того, як заявки на гру були відправлені в УЄФА.

Угорський «Ференцварош», за який грають Олександр Зубков і Ігор Харатін, взяло гору над чеською «Славією». Харатін забив один м’яч, а інший у власні ворота відправив інший українець, захисник «Славії» Тарас Качараба – 2:0.

В третьому матчі дня «Динамо» (Загреб) розійшлося миром з польською «Легією» - 1:1.

Матчі-відповіді відбудуться за тиждень.

Раніше перемогу в кваліфікації Ліги чемпіонів здобув «Шахтар», який у гостях здолав бельгійський «Генк» - 2:1.

Решта результатів третього кваліфікаційного раунду:

«Олімпіакос» – «Луудогорець» – 1:1

«Црвена Звєзда» – «Шеріф» – 1:1

ПСВ – «Мідтьюланд» – 3:0

«Клуж» – «Янг Бойз» – 1:1

«Мальме» – «Рейнджерс» – 2:1

«Спарта» – «Монако» – 0:2

5 серпня будуть зіграні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій. Ковалівський «Колос» прийматиме на своєму полі казахський «Шахтар».