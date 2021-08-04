Олімпіада-2020. Всі призери змагань 4 серпня
Українці на Іграх у Токіо в один день завоювали одразу чотири нагороди
Нарешті збірна України на Олімпіаді виграла золоту нагороду. Її власником став борець Жан Беленюк. «Срібло» додав у скарбничку Парвіз Насібов. Бронзові медалі здобули Ірина Коляденко, а також синхроністки Анастасія Савчук і Марта Федіна.
Медалісти Олімпіади у середу, 4 серпня
Бокс. Чоловіки. До 81 кг
1. Лопес (Куба) 2. Уїттакер (Великобританія). 3. Альфонсо (Азербайджан), Хатаєв (ОКР).
Боротьба вільна. Жінки. До 62 кг
1. Каваї (Японія). 2. Тінібекова (Киргизія). 3. КОЛЯДЕНКО (Україна), Юсейн (Болгарія).
Боротьба греко-римська. До 67 кг
1. Гераєі (Іран). 2. НАСІБОВ (Україна). 3. Штеблер (Німеччина), Ель-Сайєд (Єгипет).
До 87 кг
1. БЕЛЕНЮК (Україна). 2. В. Льорінц (Угорщина). 3. Кудла (Німеччина), Датунашвілі (Сербія).
Велотрек. Чоловіки. Командна гонка переслідування
1. Італія - 3.42,032 СР. 2. Данія - 3.42,198. 3. Австралія.
Кінний спорт. Конкур. Особиста першість
1. Маєр (Великобританія). 2. Фредріксон (Швеція). 3. Ван дер Влетен (Нідерланди) ... 57. ПРОДАН (Україна).
Легка атлетика. Чоловіки. 200 м
1. де Грасс (Канада) - 19,62. 2. Беднарек - 19,68. 3. Лайлс (обидва - США) - 19,74 ... 25. СМЕЛИК (Україна) - 20,53. 800 м. 1. Корір - 1.45,06. 2. Ротіч (обидва - Кенія) - 1.45,23. 3. Добек (Польща) - 1.45,39.
Молот
1. Новіцкі (Польща) - 82.52. 2. Хенріксен (Норвегія) - 81.58. 3. Файдек (Польща) - 81.53. 4. КОХАН - 80.39 ... 20. ПІСКУНОВ (обидва - Україна) - 73.84.
Жінки. 400 м з/б
1. Маклафлін - 51,46 СР. 2. Мухаммад (обидві - США) - 51,58. 3. Бол (Нідерланди) - 52,03 ЄР ... 5. РИЖИКОВА - 53,48. 6. ТКАЧУК - 53,79 ... 36. МИКОЛЕНКО (всі - Україна) - 57,86.
3000 м з/б
1. Чемутаі (Уганда) - 9.01,45. 2. Фрерікс (США) - 9.04,79. 3. Кійенг (Кенія) - 9.05,39 ... 35. СТРЕБКОВА (Україна) - 9.49,15.
Марафонське плавання. Жінки. 10 км
1. Кунья (Бразилія) - 1:59.30,8. 2. ван Раувендал (Нідерланди) - 1:59.31,7. 3. Лі (Австралія) - 1:59.32,5 ... 22. ПАНЧІШКО (Україна) - 2:07.35,1.
Вітрильний спорт. Клас «470». Чоловіки
1. Австралія (Белчер, Райан) - 23. 2. Швеція (Дальберг, Бергстрем) - 45. 3. Іспанія (Родрігес, Пас) - 55.
Жінки
1. Великобританія (Міллс, Макінтайр) - 38. 2. Польща (Скшіпулец, Огар) - 54. 3. Франція (Лекуантр, Реторназ) - 54.
Синхронне плавання. Дуети
1. Колесніченко/Ромашина (ОКР) - 195,9079. 2. Хуан Сюечень/Сунь Веньянь (Китай) - 192,4499. 3. ФЕДІНА/САВЧУК (Україна) - 189,4620.
Скейтбордінг. Жінки
1. Йосодзумі - 60,09. 2. Хіракі (обидві - Японія) - 59,04. 3. Браун (Великобританія) - 56,47.
Важка атлетика. Чоловіки. Понад 109 кг
1. Талахадзе (Грузія) - 488 СР (223 СР + 265 СР). 2. Давуді (Іран) - 441 (200 + 241). 3. Асаад (Сирія) - 424 (190 + 234).
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