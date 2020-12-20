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    Пеле привітав Мессі з рекордом

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    <span>Мессі повторив рекорд Пеле</span> - Пеле привітав Мессі з рекордом
    Мессі повторив рекорд Пеле

    33-річний аргентинець забив свій 643-й м'яч у футболці «Барселони» і зміг зрівнятися за цим показником з Пеле

    Легендарний бразильський нападник Пеле привітав форварда каталонської «Барселони» Ліонеля Мессі з повторенням рекорду результативності за один клуб.

    Відповідний пост він опублікував в Instagram.

    Нагадаємо, що в минулому матчі проти «Валенсії» 33-річний аргентинець забив свій 643-й м'яч у футболці «синьо-гранатових» і зміг зрівнятися за цим показником з Пеле.

    «Коли серце переповнює любов, важко змінити свій шлях. Як і ти, я знаю, як це – любити носити одну і ту ж футболку щодня. Як і ти, я знаю, що немає нічого кращого за те місце, де ми почуваємось як вдома. Вітаю тебе з історичним досягненням, Ліонель. Але перш за все, вітаю тебе з успішною кар'єрою в «Барселоні». Історії, подібні до нашої, про те, що так довго любили один і той же клуб, на жаль, у футболі будуть все рідкішими. Я дуже захоплююсь тобою», – написав триразовий чемпіон світу.

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    Допис, поширений Pelé (@pele)

    33-річний Ліонель Мессі у нинішньому сезоні зіграв за каталонців 16 матчів забив 9 голів та віддав 4 результативні передачі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Ліонель Мессі Instagram Пеле
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