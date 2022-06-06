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    У Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО

    Baltops-2022 пройде в Балтійському морі й на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії - У Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО
    Baltops-2022 пройде в Балтійському морі й на полігонах у Польщі, Німеччині та країнах Балтії
    фото: U.S. Defense Department

    Головна мета навчань – продемонструвати солідарність США та НАТО з Фінляндією та Швецією

    У Балтійському морі розпочалися двотижневі військово-морські навчання НАТО Baltops-22 за участю Фінляндії та Швеції, які заявили про намір вступити до альянсу. Про це повідомляє PBS.

    За даними видання, в них задіяні 45 кораблів, 75 літаків та понад 7 тис. моряків, льотчиків та морських піхотинців із 16 країн, у тому числі з Фінляндії та Швеції.

    Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі заявив, що головна мета навчань – продемонструвати солідарність США та НАТО з Фінляндією та Швецією.

    Міллі підкреслив, що Балтійське море є «стратегічно важливою водоймою» і «одним із найбільших морських шляхів світу».

    Завершення Baltops-22 заплановане на 17 червня у німецькому порту Кіль.

    Нагадаємо, днями президент США Джо Байден позитивно оцінив прагнення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО.

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    Теги: росія окупанти США НАТО війна Європа навчання Україна президент окупація море #stoprussia
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    У Балтійському морі розпочалися двотижневі навчання НАТО