Роспропаганда замість футболу: хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу збірної

Сервіс OLL.TV працює над усуненням наслідків хакерської атаки

Ввечері у неділю, 5 червня 2022 року, хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслює футбольний матч Вельс – Україна. Про хакерську атаку повідомив сервіс OLL.TV на своїй сторінці у Facebook.

«Заздрісна русня намагається зіпсувати глядачам перегляд матчу збірної за вихід до ЧС-2022. Докладаємо максимальних зусиль для нейтралізації кібератаки», – йдеться у повідомленні.

Атака на сервіс відбулася у перерві між таймами матчу. Замість трансляції сервісу пішов відеосигнал московського пропагандистського каналу «Известия», де росіяни розповідали, як ЗСУ нібито обстрілюють Донбас. Також у розділі «Канали» частина логотипів були змінені на «Россия1».

Коментатор матчу Вельс – Україна Віктор Вацко під час другого тайму також підтвердив, що сервіс переживає атаку хакерів. Як відомо, ця платформа має ексклюзивні права на показ матчів збірних.

Зазначимо, станом на цю хвилину рахунок у матчі – 0:1 на користь Вельсу.

Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.