  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. Роспропаганда замість футболу: хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу збірної
рус
    Новини

    Роспропаганда замість футболу: хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу збірної

    Платформа OLL.TV має ексклюзивні права на показ матчів збірних. - Роспропаганда замість футболу: хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу збірної
    Платформа OLL.TV має ексклюзивні права на показ матчів збірних.
    фото з відкритих джерел

    Сервіс OLL.TV працює над усуненням наслідків хакерської атаки

    Ввечері у неділю, 5 червня 2022 року, хакери втрутилися у діяльність сервісу OLL.TV, який транслює футбольний матч Вельс – Україна. Про хакерську атаку повідомив сервіс OLL.TV на своїй сторінці у Facebook.

    «Заздрісна русня намагається зіпсувати глядачам перегляд матчу збірної за вихід до ЧС-2022. Докладаємо максимальних зусиль для нейтралізації кібератаки», – йдеться у повідомленні.

    Атака на сервіс відбулася у перерві між таймами матчу. Замість трансляції сервісу пішов відеосигнал московського пропагандистського каналу «Известия», де росіяни розповідали, як ЗСУ нібито обстрілюють Донбас. Також у розділі «Канали» частина логотипів були змінені на «Россия1».

    Коментатор матчу Вельс – Україна Віктор Вацко під час другого тайму також підтвердив, що сервіс переживає атаку хакерів. Як відомо, ця платформа має ексклюзивні права на показ матчів збірних.

    Зазначимо, станом на цю хвилину рахунок у матчі – 0:1 на користь Вельсу.

    Нагадаємо, російських пропагандистів дуже сильно засмутила перемога українців над Шотландією в півфінальному поєдинку кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

    Раніше повідомлялося, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Українські футболісти перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії з рахунком 1:3.

    Соцмережі бурхливо привітали збірну України з перемогою над шотландцями.

    Читайте також: Матч проти Уельсу: як трибуни вболівають за нашу збірну (відео)
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Роспропаганда замість футболу: хакери атакували сервіс OLL.TV під час матчу збірної