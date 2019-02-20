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    З кінця лютого розпочнеться реконструкція стадіону «Авангард» у Рівному

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    Уже два десятиліття &laquo;Авангард&raquo; перебуває в аварійному стані - З кінця лютого розпочнеться реконструкція стадіону «Авангард» у Рівному
    Уже два десятиліття «Авангард» перебуває в аварійному стані
    скрін-шот

    Через відсутність домашньої арени клуб «Верес» змішений був переїхати до Львова

    У Рівному анонсували реконструкцію стадіону «Авангард». З 25-го лютого мають початись демонтажні роботи.

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    Про це йдеться у додатку до договору, який підписали міське УКБ як замовник та фірма «Фіалка» як виконавець робіт. Відповідні документи оприлюднені на сайті «ProZorro». Упродовж перших п'яти тижнів на стадіоні триватимуть демонатажні роботи.

    Крім того, у 2019-му році заплановані земляні роботи, забивання паль, виготовлення фундаменту, стін, колон, перекриття, ліфтових каналів. Завершити реконструкцію фірма «Фіалка» має до 25 травня 2021 року. За словами керівника «Фіалки» Юрія Фалка, розпочати підготовчі роботи, зокрема встановити огорожу, його фірма має намір вже цього тижня.

    Запланований кошторис реконструкції 199 мільйонів 800 тисяч гривень. Юрій Фалко сподівається, що першу частину грошей у розмірі майже півмільйона гривень для початку робіт Рівнерада виділить вже на найближчій сесії.

     Читайте також: На львівському стадіоні «Україна» проведуть масштабну реконструкцію

    Джерело: UA:Рівне

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