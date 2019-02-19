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    НСК «Олімпійський» на матчі «Динамо» - «Олімпіакос» буде заповнений мінімум на дві третини

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    Останнім часом&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; рідко збирає аншлаги на домашніх матчах - НСК «Олімпійський» на матчі «Динамо» - «Олімпіакос» буде заповнений мінімум на дві третини
    Останнім часом «Динамо» рідко збирає аншлаги на домашніх матчах
    Іван Вербицький

    Відкриття футбольного року в Києві обіцяє бути доволі людним

    На матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Олімпіакос», який відбудеться 19 лютого на національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві, реалізовано близько 39 000 квитків. Такі дані надає esport.in.ua.

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    Майбутня зустріч буде вирішальною за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Піреї, котрий відбувався за аншлагу і в атмосфері вражаючого шаленства трибун «Ґеорґіос Караїскакіс», завершився нічиєю 2:2, причому динамівці відігралися незадовго до фінального свистка завдяки голу Беньяміна Вербіча.

    Початок київської зустрічі у четвер, починаючи з 22:00.

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