НСК «Олімпійський» на матчі «Динамо» - «Олімпіакос» буде заповнений мінімум на дві третини



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Останнім часом «Динамо» рідко збирає аншлаги на домашніх матчах Іван Вербицький

Відкриття футбольного року в Києві обіцяє бути доволі людним

На матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» - «Олімпіакос», який відбудеться 19 лютого на національному спортивному комплексі «Олімпійський» у Києві, реалізовано близько 39 000 квитків. Такі дані надає esport.in.ua.

Майбутня зустріч буде вирішальною за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Піреї, котрий відбувався за аншлагу і в атмосфері вражаючого шаленства трибун «Ґеорґіос Караїскакіс», завершився нічиєю 2:2, причому динамівці відігралися незадовго до фінального свистка завдяки голу Беньяміна Вербіча.

Початок київської зустрічі у четвер, починаючи з 22:00.