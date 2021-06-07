Шевченко розповів, чому команда почала більше забивати голів

Трнерський штаб зменшив навантаження на футболістів

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію після товариського матчу з командою Кіпру, в якому синьо-жовті перемогли з рахунком 4:0.

«Нам хотілося, щоб гра з Кіпром забезпечила навантаження для хлопців. Я попросив їх не зменшувати темп у другому таймі. Ми постійно тримали м'яч, створювали моменти. Дуже важливо для команди й гравців, щоб кожен виконував необхідний обсяг роботи. Команда виглядала краще, оскільки була свіжішою, це видно неозброєним оком. Тренерський штаб зменшив навантаження на тренуваннях, – розповів тренер. – У нас ніякої ейфорії немає після перемоги. Ми пройшли три фази підготовки. Форма футболістів мені сподобалася. Видно, що хлопці виходять з-під навантажень. Те, що ми виграємо – завжди позитивно. Цей матч ми розглядаємо в якості підготовки до фінальної частини. Там будуть зовсім інші команди, інші ігри. Хлопці це прекрасно розуміють, ми з ними на цю тему говорили. Я вважаю, що етап нашої підготовки пройшов дуже добре. Цим ми задоволені, а далі будемо рухатися вперед».

Збірна України перший матч на Євро-2020 проведе 13 червня в Амстердамі проти команди Нідерландів.