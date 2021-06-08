Росія офіційно вимагає від УЄФА заборонити форму збірної України

Чиновники в Москві сподіваються дотиснути Європейський футбольний союз в питанні з мапою нашої країни з Кримом

Не вщухають пристрасті навколо форми нашої збірної, на футболках якої нанесена мапа з українським Кримом. Не дивлячись на те, що крадіжку півострова ніхто не визнав і він офіційно вважається нашою територією, в Росії продовжують дмухати на воду і доводити зворотнє. Спочатку істерили в Держдумі, потім договорилися до того, що українці мають виступати під російським прапором, під яким через скандали з допінгом забороняють виступати усім російським спортсменам, тепер же Російський футбольний союз направив в УЄФА офіційне звернення.

«Ми надіслали лист в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА по екіпіровці, які забороняють політичні висловлювання. Футбол – це спорт, який повинен завжди залишатися поза політикою. На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань», – говориться в звернені.

На передній частині форми, в якій збірна України виступатиме на чемпіонаті Європи, зображений контур території країни, який включає в себе півострів Крим. У його центрі розташувався герб збірної України.

На груповому етапі Євро-2020 збірна України зіграє зі збірними Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

Раніше УЄФА прийняв рішення стосовно форми збірної України.