У списку – заборонений репер РФ. Збірна України із плейлистом на Євро потрапила в скандал

Музичні смаки українських футболістів давно викликають подивування у вболівальників

Музичні смаки українських футболістів давно викликають подивування у вболівальників

Три з дев’яти треків Збірної України належать авторству російських виконавців

Футболісти збірної України склали плейлист національної команди, приурочений до Євро-2020. Дані плейлисти створювали гравці всіх збірних-учасників Євро, а цим займалися капітани команд і «головні діджеї роздягалень».

Три з дев’яти треків належать авторству російських виконавців. Зокрема, до улюблених пісень «синьо-жовтих» потрапили: Моргенштерн «Дуло», Dead Blonde «Мальчик на девятке» та 10AGE «Нет интереса».

Варто нагадати, що у квітні Мінкульт і СБУ внесли Моргенштерна до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Перед цим виконавець збирався давати концерти по Україні, але на фоні концентрації російських військ на східних кордонах нашої держави передумав їхати виступати.

Також Моргенштерн обізвав українок. Він заявив, що в Україні в нього «найскаженіші фанати й найсексуальніші с*чки».

Зазначимо, що єдина українська пісня в плейлісті збірної України – «Їхали козаки» гурту «Тінь сонця», яка була візитівкою нашої команди на Євро-2016.

Цікаво, що раніше в плейлисті було 15 треків, вісім із яких російські: крім перерахованих вище, це: Моргенштерн Show та «Новая волна», NLO The Hatters/Dzharakhov «Я делаю шаг», Slava Marlow «Кому это надо» і Soda Luv/SQWOZ BAB «Казантип».

Плейлисти доступні на всіх основних стрімінгових платформах, включаючи Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal і Napster.

Нагадаємо, що збірна України на Євро-2020 потрапила в групу C, де зіграє проти команд Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня нинішнього року.